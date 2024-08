Wechsel im drittgrößten Stadtteil Waderns Alexander Marmitt ist der neue Ortsvorsteher von Wadrilltal

In neuer Zusammensetzung geht der Ortsrat von Wadrilltal nach der Kommunalwahl vom 9. Juni in seine zweite Runde, nachdem der Stadtteil nach der Wahl 2019 mit den Ortsteilen Wadrill, Gehweiler und Reidelbach zum 13. und mit 2050 Einwohnern drittgrößten Stadtteil der Hochwaldstadt wurde. Auf den bisherigen Ortsvorsteher Andreas Klauck (CDU) folgt nun Alexander Marmitt (SPD) für die nächsten fünf Jahre auf dem Ortsvorstehersessel. Zu seinem Stellvertreter wurde Martin Simon (CDU) gewählt – was sicherlich für Verwunderung bei so manchem der rund 50 Zuhörer gesorgt hatte.