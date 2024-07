Wissbaam, Sillen oder Flauß Damit ihr Dialekt nicht vergessen wird

„Wenn nicht jetzt, wenn nicht ich, wer dann? Mit diesen Fragen beschäftigte ich mich am 90. Geburtstag meiner Mutter Therese, in Wadrill, liebevoll Latze Reßin genannt, und begann mich mit der Frage nach dem Wadriller Dialekt zu beschäftigen“, begrüßte Albert Räsch, ehemals Lehrer am Hochwald-Gymnasium und Vorsitzender des Vereins Geschichtswerkstatt Wadrilltal, zahlreiche Besucher im Foyer des Wadrilltalhalle zur Vorstellung seines Buches „Wadrilltaler Mundart-Wörterbuch“.