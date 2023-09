Vorstandswahlen SPD-AG „60 plus“ bestätigt Albert Lang an der Spitze

Es standen mehrere Firmenbesuche auf dem Programm, ein Besuch beim SR Rundfunk und des Landtags sowie ein Besuch bei der Luxemburgischen Abgeordnetenkammer mit einem geführten Rundgang durch die Altstadt von Luxemburg, berichtet Lang. In diesem Jahr stehen einige Firmenbesichtigungen an, ein Besuch im Europäischen Parlament in Straßburg, eine Buchlesung mit Reinhard Klimmt, Ministerpräsident a. D. zu seinen Büchern über die 50er und 60er Jahre, sowie ein Treffen mit dem Generalsekretär der SPD Saar, Christian Petry. Auch will die AG die SPD bei den anstehenden Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni 2024 unterstützen.