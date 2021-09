Aktion am Wochenende : Zwölf Händler laden zum „Heimat shoppen“ in Wadern ein

Wadern Die Aktionstage „Heimat shoppen“ in der Stadt Wadern am Freitag und Samstag, 10. und 11. September, laden wieder dazu ein, die regionalen Einzelhändler, Handwerker und Betriebe zu unterstützen und deren Produkte und Aktionen kennenzulernen.

Wie in der Vergangenheit beteiligen sich in diesem Jahr zwölf Mitgliederbetriebe des Wirtschaftsverbandes Wadern (WVW) an dieser Aktion und freuen sich auf jeden Besuch in ihren Geschäften. „In der Stadt Wadern gibt es ein umfangreiches und vielfältiges Angebot an Waren, Dienstleistungen und gastronomischen Erlebnissen“, sagt der WVW-Vorsitzende Josef Schmitt. „Diese bunte Angebotsvielfalt aufrechtzuerhalten und weiter zu stärken, ist für den Wirtschaftsverband sowie die Stadt Wadern von großer Bedeutung. Der Einkauf vor Ort bringt viele Vorteile.“ Das heimatliche Shoppen bei Nachbarn und Freunden stärkt nicht nur die Stadt, sondern hilft auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu erhalten und reduziert die Umweltbelastung durch das Einsparen von Verpackungen und sonstigem Plastik beim Interneteinkauf. Darüber hinaus organisieren die Mitgliederbetriebe Veranstaltungen, unterstützen außerdem Vereine und sonstige Initiativen.