Ärztin aus Primstal : In Peru hilft sie Menschen mit Handicap

In Peru bei Menschen in Not: Andrea Klemm, Dr. Tirza Guillen, Christa Stark, Sivia Hensrichs. Foto: Horst Nickels

Primstal/Wadrilltal Die Ärztin Dr. Tirza Guille, die in Wadrilltal wohnt, und ihr Team engagieren sich auf dem südamerikanischen Kontinent.

Dr. Tirza Guillen ist in Nicaragua geboren und seit 2007 in Deutschland. Sie wohnt in Wadrilltal und arbeitet als Fachärztin für Allgemeinmedizin in Primstal. Vor wenigen Monaten hat sie zusammen mit ihren Arzthelferinnen Andrea Klemm (Primstal) und Silvia Henrichs (Eiweiler) einmal wieder ihren südamerikanischen Kontinent besucht. Für 14 Tage weilte das Trio in Cajamarca, einer rund 170 000 Einwohner zählenden Stadt in den nördlichen Anden von Peru. Begleitet wurden sie von ihrem Bekannten Horst Nickels aus Wadrill, der ein Kenner von Südamerika ist.