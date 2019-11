Kostenpflichtiger Inhalt: Großer Polizeieinsatz : Rund 70 Tiere in Nunkirchen befreit

Beim Einsatz im September vergangenen Jahres hatte das Saarländische Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) über 140 Tiere befreit. . Foto: BeckerBredel

Nunkirchen Obwohl eine Familie in Nunkirchen keine Tiere halten darf, hat sie es erneut getan. Bei einem Großeinsatz am Mittwoch wurden diese befreit – insgesamt rund 70 Stück.

Von Margit Stark

Über Stunden haben Tierärzte des Landesamtes für Verbraucherschutz (LAV) in dem Haus und auf dem weiträumigen Gelände am Ortsausgang von Nunkirchen nach Tieren gesucht. Unterstützt wurden sie von Einsatzkräften aus Polizei und Feuerwehr. Insgesamt 70 Tiere wurden am Ende des Einsatzes gezählt – darunter zwei Hunde, 13 Tauben, acht Wellensittiche, neun Gänse und zwei Kamerunschafe.

Mit einem Hausdurchsuchungsbefehl, ausgestellt von einem Richter am Amtsgericht Merzig, hatten die Mitarbeiter aus dem Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz am Mittwoch bei der Familie geklingelt, die ihnen in der Vergangenheit schon öfter Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hatte. Wegen tierschutzrechtlicher Verstöße ist der Familie Tierhaltung und -betreuung verboten, heißt es aus dem Umweltministerium (wir berichteten). Zu einem großen Einsatz war es bereits im September des vergangenen Jahres gekommen.

Ende vergangenen Jahres hatten Nachbarn der Familie erneut Hundegebell im Haus wahrgenommen und dies den Veterinären gemeldet. Die Mitarbeiter des LAV reagierten auf den Hinweis und erwirkten nach Darstellung der Behörde eine Hausdurchsuchung auf dem Anwesen, das barrikadiert und nicht einsehbar ist. „Doch zu diesem Zeitpunkt wurden allerdings keine Tiere vorgefunden“, heißt es weiter.

In den vergangenen Wochen beobachteten mehrere Zeugen, dass die Familienglieder Futter zukauften – Wahrnehmungen, die den Verantwortlichen in Saarbrücken mitgeteilt wurden. Erneut baten die Tierärzte beim Amtsgericht Merzig um einen Durchsuchungsbeschluss, den ein Richter auch ausstellte.

Das Ergebnis des Einsatzes, der sich bis zum Abend hinzog: Zwei Hunde wurden nach Mitteilung des LAV gefunden, dazu eine Katze. Nicht ausschließen wollen die Veterinäre, dass es weitere „Freigänger“ gibt.

Drei Meerschweinchen wurden darüber hinaus entdeckt, 15 Kaninchen, zehn Perlhühner, neun Puten, 13 Tauben, sechs Seidenhühner, zwei Hühner, elf Wachteln, acht Wellensittiche, zwei Psittaciden (Papageien), neun Gänse, zwei Laufenten und zwei Kamerunschafe. „Alle Tiere wurden sichergestellt und in Tierheimen im Saarland untergebracht“, teilte das Ministerium mit.

„Ich wäre dankbar, wenn diesem Treiben endgültig Einhalt geboten werden könnte – zum Wohle der Tiere und der Menschen in der Nachbarschaft“, sagt Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler, der auch in Nunkirchen wohnt. „Uns als Stadtverwaltung sind weitgehend die Hände gebunden. Wir können die Beschwerden von Anwohnern und unsere Bedenken nur an die zuständigen Stellen weitergeben.“