35 Jahre Jubiläumsfest Jugendfeuerwehr Wadrill Jugendfeuerwehr Wadrill feierte 35 Jahre

35 Jahre Jugendfeuerwehr im Löschbezirk Wadrill waren es den derzeit 45 aktiven Feuerwehrmännern und vier -frauen im nördlichsten Waderner Stadtteil wert, ordentlich zu feiern. Dabei standen natürlich die Jungen und Mädchen der Nachwuchsorganisation im Mittelpunkt. Beim Jugendfeuerwehrwettkampf beteiligten sich gleich 15 Mannschaften mit insgesamt 170 jungen Floriansjüngern aus 13 Löschbezirken. Auf einem Rundweg vom Feuerwehrhaus über Lechnisch am See und Perscher Kopf zurück zum Startpunkt mussten die Jugendlichen an neun Stationen unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Bei Fragen zum Feuerwehrwesen und Spielen waren Wissen und Können sowie Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt. Neben dem Gehen auf Kisten über eine längere Strecke gab es unter anderem Leinenzielwerfen, ein Feuerpatschenspiel, Schwämme werfen, Knoten und Stiche sowie das Löschen eines Hauses. Bei gutem Wetter und dadurch etlichen Schweißperlen gab es einen fairen Wettkampf, wie der Wadriller Jugendwart Alexander Haßler versicherte. Schnell hatte sich die „Spreu vom Weizen“ getrennt und die Jugendwehr vom Löschbezirk Rissenthal war in allen Belangen mit der besten Zeit im Ziel, gefolgt von den Floriansjüngern aus Kell am See. Einen dritten Platz gab es für Steinberg 1. Gewinner waren letztendlich dennoch alle, denn sie wurden mit Pokalen, gestiftet vom Kreisfeuerwehrverband Merzig-Wadern, von dessen Vorsitzendem Georg Flesch und seinem Vertreter Gerhard Klein für ihre Leistung belohnt. Neben beiden Funktionären waren Stadtbeigeordneter Karl Heinz Seimetz, die Waderner Stadt-Wehrführung mit Maik Grundhöfer an der Spitze, Kreisjugendfeuerwehrbeauftragter Stefan Konrad und Vertreter Alex Mohm sowie Wadrills Löschbezirksführer Markus Hassler Beobachter des Wettbewerbs. Auch die Schauübung der Jugendwehr, die einen Flächenbrand am Feuerwehrgerätehaus mit viel Fleiß und Eifer zu löschen hatte, ließen sich die Ehrengäste nicht entgehen. Dass es anschließend von den Ehrengästen viele lobende und dankende Worte für die Nachwuchsfeuerwehrleute gab, versteht sich von selbst.