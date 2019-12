Ernennung Ehrenortsvorsteher : Reinhold Gimmler wird Ehrenortsvorsteher

Wadern Der letzte Inhaber dieses Amtes im mittlerweile zum Wadrilltal gehörenden Stadtteil Gehweiler wird von der Stadt Wadern geehrt.

Plastiken der beiden Initiatoren Paul Schneider und Leo Kornbrust verewigen den Brückenschlag zur „Steine an der Grenze“ in Merzig. Als Motivation, sich über vier Wahlperioden als Ortsvorsteher zu engagieren, nennt Gimmler die Liebe zum Ort und dessen Einwohner. „Jetzt ist es Zeit, das Amt an die jüngere Generation abzugeben“, sagt der 67-Jährige der im August 1999 zum ersten Mal gewählt wurde und sich im August 2019 aus dem Amt verabschiedet hat – als letzter Ortsvorsteher von Gehweiler. Mit der Landtagswahl Ende März 2017 waren 1182 Wahlberechtigte aus Gehweiler, Reidelbach und Wadrill, aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligten, ob die drei Wadener Stadtteile zu einem Stadtteil namens Wadrilltal zusammengelegt werden sollen. 1031 sagten Ja, 151 Nein – eine Mehrheitsentscheidung, der nach der Kommunalwahl im Mai Folge geleistet wurde. Andreas Klauck (CDU) wurde im September zum neuen Ortsvorsteher von Wadrilltal, mit über 2000 Einwohnern aus Wadrill, Gehweiler und Reidelbach der drittgrößte Stadtteil von Wadern. Für Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler ist es nach seiner Darstellung Ehrensache, dem gelernten Diplom-Kaufmann den Titel Ehrenvorsteher zu verleihen. Im Juni 2015 hat der Stadtrat laut Kuttler grundsätzlich beschlossen, Ortsvorstehern, die eine 20-jährige Amtszeit als Ortsvorsteher haben und aus ihrem Amt ausgeschieden sind, diese Ehrenbezeichnung zu verleihen. Er verweist auf das Kommunalverwaltungsgesetz, das den Kommunen diese Möglichkeit gibt. Vier Ehrenortsvorstehern gibt es laut Kuttler: Josef Koch aus Wadrill, der sich von 1989 bis 2014 engagierte, Helmut Turner, der Wadern von 1994 bis 2014 seinen Stempel aufdrückte, Edgar Schuster, der von 1974 bis 1999 Noswendel gestaltete, und Christoph Trampert, der von 1998 bis 2018 in Steinberg verantwortlich zeichnete. „Auch Reinhold Gimmler hat dieses Amt zum Wohle unserer Gesamtstadt, aber natürlich ganz besonders zum Wohl seines Heimatdorfes Gehweiler, 20 Jahre lang innegehabt“, würdigt Kuttler die Arbeit des Ortsvorstehers. Gimmler habe den Stadtteil ebenso geprägt wie das Gesamtgefüge der Stadt.