Volleyball In der Mannschaft ein Pfeiler, im Verein eine Legende

Humor, Lebensfreude, ein Stück Selbstlosigkeit und die Fähigkeit, sich für andere aufzuopfern: Es sind Eigenschaften, die eine junge Frau beschreiben, die am Sonntag ihren 30. Geburtstag feiert. Und dazu wollen ihr die Mitspielerinnen vom TV Düppenweiler vorab ein besonderes Geschenk bereiten. Denn im Gipfeltreffen der Volleyball-Oberliga empfängt der Spitzenreiter in der Sport- und Kulturhalle einen Tag zuvor den Tabellendritten TGM Mainz-Gonsenheim II – und kann einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Los geht’s um 16 Uhr.