Weiterbildung bei der VSH Merzig-Wadern : VHS bietet digitale Weiterbildung zum Personalsachbearbeiter

In der Fortbildung der Volkshochschule Merzig-Wadern lernen die Teilnehmer unter anderem Wissenswertes über Einstellungsverfahren. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Merzig-Wadern Eine kostenlose und unverbindliche Vorbesprechung mit Informationen zu dem neuen Angebot gibt es am Mittwoch, 7. April, ab 18.30 Uhr.

Weiterbildung trotz Corona? Mit der Volkshochschule (VHS) geht das, wie die Bildungseinrichtung in einer Mitteilung betont. Ab Mitte April bietet die VHS Merzig-Wadern eine neue Online-Weiterbildung zum Personalsachbearbeiter beziehungsweise zur Personalsachbearbeiterin an. Die insgesamt 76 Unterrichtseinheiten des Kurses finden dabei digital statt. Kursleiterin ist nach Worten der VHS die Personal-Expertin Barbara Ditzler.

Die Qualifizierung bringt die Teilnehmenden nach Worten der VHS auf den neusten Stand zu allen Themen der Personalsachbearbeitung in der Privatwirtschaft. Module des Lehrgangs sind unter anderem Personalmarketing, Einstellungsverfahren sowie Personalführung, -entwicklung und -verwaltung. Weiter geht es auch um Vertragswesen und Arbeitszeit, Gesundheitsmanagement und Kommunikation.

Das Angebot richtet sich vor allem an Personen, die bereits in einer Assistenzfunktion oder ähnlichen Rolle für Mitarbeiterthemen zuständig sind, bisher aber nur eine kaufmännische, technische oder handwerkliche Ausbildung haben.

Absolventinnen und Absolventen des neuen Lehrgangs können nach Worten der VHS unter anderem selbstständig die Suche nach neuen Mitarbeitern einleiten und umsetzen. Zudem sind sie in der Lage, die Geschäftsführung in arbeitsrechtlichen Fragen und bei der Mitarbeiter-Kommunikation zu unterstützen.

Die Kursleiterin Barbara Ditzler ist Diplom-Betriebswirtin, Trainerin, Moderatorin, systemische Organisationsentwicklerin und Coach. Zuvor war sie Personalchefin bei Villeroy & Boch in Mettlach.

Der Lehrgang findet ab 14. April jeden Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr als Live-Online-Kurs statt, dauert insgesamt fünf Monate und kostet 999 Euro. Eine ebenfalls digitale, kostenlose und unverbindliche Vorbesprechung für Menschen, die sich für den Kurs interessieren, wird am Mittwoch, 7. April, um 18.30 Uhr angeboten. Weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter (0 68 61) 82 91 00 und via E-Mail an info@vhs-merzig-wadern.de.