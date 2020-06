Ein Stück Freiheit zurückgewinnen : Crashkurs der VHS führt zum Führerschein fürs Motorboot

Merzig-Wadern Corona hat wohl vielen Menschen die Urlaubsvorfreude gründlich verhagelt. Für diejenigen kann nach Worten der Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern eine Reise zu Wasser eine Alternative zu Hotel und Co. sein.

Den Führerschein fürs Motorboot kann man noch rechtzeitig bei der VHS in Merzig machen. „Das Mieten eines Bootes kann eine tolle Alternative für Urlaub in pandemischen Zeiten sein – Möglichkeiten gibt es in Deutschland und Europa genug“, sagt die VHS-Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich.

Der Sportbootführerschein „Binnen“ berechtigt laut VHS zum Führen von Motorbooten mit mehr als 15 PS. Er erlaubt das Befahren aller deutschen Binnengewässer. Ausnahmen sind der Bodensee und Abschnitte, an denen die Seeschifffahrt beginnt. Die Steuererlaubnis ist auch im europäischen Ausland anerkannt. Ein fünftägiger Crashkurs, der von Montag, 13. Juli, bis Freitag, 17. Juli, stattfindet, bereitet sowohl auf die theoretische als auch auf die praktische Prüfung vor. Die Kosten betragen 239 Euro plus Lehrmaterial und Prüfungsgebühr. Urlauber, die im Spätsommer an den Küsten Europas mit dem Motorboot fahren wollen, können bei der VHS Merzig auch den Amtlichen Sportbootführerschein „See“ machen. Der Lehrgang beginnt am Montag, 24. August, und kostet 359 Euro.