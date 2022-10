Villa Fuchs stellt Kulturprogramm für Grünen Kreis bis Ende Jahres vor : Facettenreiches Kulturangebot bis Jahresende

Simply Unplugged spielt am 23. Dezember. Foto: Simply Unplugged/Wolfgang Zimmer

Merzig-Wadern Das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs hat bis Weihnachten ein üppiges Programmpaket mit vielen Veranstaltungen geschnürt.

Von Margit Stark

Theater, Kabarett, Lesungen und Musik hat das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs in Merzig für die kommenden drei Monate auf das Programm gesetzt. „Kultur in all ihren Facetten“ nennen die Verantwortlichen das Angebot, für das sich der Vorhang in vielen Kommunen des Grünen Kreises hebt.

Unter dem Künstlernamen Ass-Dur starten die Brüder Dominik und Florian Wagner ihr neues Programm am Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr, im Losheimer Saalbau. „Quint-Essenz“ hat das Duo die Kombination aus Klaviermusik, Gesang und schrägen Ideen überschrieben.

Mit einem Solokonzert macht Eddie Gimler am Donnerstag, 13. Oktober, 19 Uhr, im Historischen Bahnhof in Beckingen Station.

Zu einer Reise durch die regionale Küche und die Welt der Musik, Zauberei und Artistik nimmt die Varieté Dinner-Show ihre Gäste mit am Samstag, 15. Oktober, 18 Uhr, in der Merziger Stadthalle. Kulinarisch gibt es ein Sechs-Gang-Menü in klassischer oder vegetarischer Variante. „Zu jedem Gang werden passende Weine von sechs Winzern von Saar und Mosel gereicht“, schreiben die Gastgeber. Aperitif, Digestif und die Kaffee-Bar von Pauli Michels runden das Angebot ab. Für diese Premiere hat sich die Villa Fuchs die Regionalinitiative „Ebbes von Hei!“, die Saarschleifenland-Tourismus GmbH und die Kreisstadt Merzig ins Boot geholt.

Filmmusik erklingt eine Woche später am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr, in der Merziger Stadthalle. Mit der „Nacht der Filmmusik“ betritt das Silent Explosion Orchestra unter der Leitung von Kevin Naßhan ein neues Terrain. Lieder von Ikonen wie Ennio Morricone und John Williams, bekannte Songs der Disney-Filmreihe oder Blockbuster wie „Der Herr der Ringe“ haben sich die Musiker auf das Programm gesetzt. Durch den Abend führt SR-Moderator Roland Kunz.

Am Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr, steht Edda Petri auf der Bühne in der Merziger Stadthalle. Sie präsentiert das Solostück „Woman before a Glass“, eine Hommage an die weltberühmte Kunstsammlerin Peggy Guggenheim, die Petri ins Deutsche übersetzt hat.

Zwei Tage später, am Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr, macht Michael Friemel beim Saarländischen Literaturfestival in Weiskichen Station. Im Haus des Gastes erzählt der Radiomoderator alltägliche Anekdoten unter dem Titel „Friemeleien“.

Ein Krimifrühstück mit Sherlock Holmes und Dr. Watson wird am Sonntag, 30. Oktober, elf Uhr, im Schloss Münchweiler serviert. „Sherlock Holmes und die Loge der Rothaarigen“ ist das Stück überschrieben, in dem die Agentur Erlebnisraum ihren Zuschauer Ermittlungsaufgaben stellt. Dazu werden hausgemachte Variationen aus regionalen Produkten gereicht. „Der beste Tisch wird mit einer Urkunde von Scotland Yard ausgezeichnet“, verraten die Gastgeber.

„Jetzt auf gestern“ hat Michael Fitz sein Soloprogramm überschrieben, mit dem er am Donnerstag, 3. November, 20 Uhr, im Kino Losheim auftritt. Fitz feierte als Tatort-Kommissar Erfolge und erhielt den Fernsehpreis des Bayerischen und Deutschen Fernsehens. Bei seiner Tour, die ihn durchs Saarland führt, präsentiert er sich als Gitarrist, Sänger und Erzähler.

Zwei Tage später, am Samstag, 5. November, 20 Uhr, steht Sängerin Stefanie Hertel mit ihrem Ensemble und einer Band in der Merziger Stadthalle auf der Bühne. „Avanti! Avanti!“ ist die Show überschrieben, die die 50er und 60er Jahre auferleben lässt.

Die verschiedenen Gesichter der Liebe präsentiert das Ensemble Unverhofft in seinem musikalisch-kabarettistischen Programm am Donnerstag, 10. November, 19 Uhr, im Historischen Bahnhof in Beckingen. Für die beiden Sängerinnen Melitta Bach und Daniela Kunzen stehen Zeitgenössisches wie Oldies auf dem Plan. Begleitet werden sie von Pianist Daniel Krüger.

Das Cloef-Atrium in Orscholz haben sich die sechs „Tollkirschen“ am Samstag, 12. November, für ihren Auftritt ausgesucht. Ab 20 Uhr präsentieren Stephanie Albrecht, Christel Goergen, Walburga Klein, Heidi Müller, Margit Schillo und Marliese Wolter ihr neues Programm.

Als Weihnachtskonzert mit „3 Times A Lady“ ist das musikalische Stelldichein am Sonntag, 27. November, 17 Uhr, in der Pfarrkirche Don Bosco in Weiskirchen überschrieben. Sue Lehmann, Eva Sandschneider und Tina Walter singen klassische Weihnachtslieder, Musicalmelodien, Kirchenlieder und Gospelsongs.

Einen Einblick in landschaftliche Schönheiten gibt eine 3D-Reportage von Stephan Schulz. „Island & Grönland – Naturparadiese des Nordens“ ist die Reise nach Bildern überschrieben, die am Dienstag, 29. November, 20 Uhr, im Losheimer Kino beginnt.

„Immer wieder fallen“ hat Miss Allie ihre Tour überschrieben, die sie am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Saalbau Losheim vorstellt. Die Liedermacherin wagt mit ihrer akustischen Gitarre musikalisch neue Schritte und bleibt sich dabei inhaltlich treu.

Charles Dickens‘ Klassiker „A Christmas Carol – Eine Weihnachtsgeschichte“ wird am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr, in der Merziger Stadthalle erzählt. Künstlerische Leiterin und Regisseurin ist Jenny Theobald, die 2018 unter anderem das Erfolgsmusical „Jesus Christ Superstar“ in Merzig inszenierte. Martin Hermann, der musikalische Leiter, schlüpft in die Rolle von Charles Dickens. Die Choreographien stammen von Sarah Presti.

Ebenfalls in der Stadthalle Merzig stellt Schauspielerin Andrea Sawatzki ihren Roman „Brunnenstraße“ vor. Die Lesung beginnt am Sonntag, 4, Dezember, 11 Uhr.

„Classics on the Rocks” hat Komponist und Musiker Frank Nimsgern seine neue Show überschrieben, die er am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Merzig vorstellt. Für die Show hat er bekannte Musiker engagiert – etwa Dan Lucas, den Gewinner der Fernseh-Show „The Voice Senior“, Musical-Legende Chris Murray, den Geiger Vali Vasile Darnea und Sopranistin Diana Petrova Darnea.

Zum Abschluss des Jahres legen Simply Unplugged am Freitag, 23. Dezember, 20 Uhr, im Cloef-Atrium in Orscholz ein Weihnachtsprogramm auf. Bei der zweiten Auflage von „Simply Christmas“ versprechen die Gastgeber mehrstimmigen Gesang und Gitarrensound. Neben der Musik, für die Eddie Gimler, Peter Spang und Horst Friedrich verantwortlich sind, erzählt Helmut Stieglbauer Geschichten.

Karten gibt es in allen Ticket Regional Vorverkaufsstellen und im Ticket-Büro der Villa Fuchs in der Merziger Stadthalle, Tel (0 68 61) 9 36 70. Weitere Infos:

Die „Nacht der Filmmusik“ inszeniert das Silent Explosion Orchestra . Foto: SZ/Zippo Zimmermann;GMLR

Die „Tollkirschen“ treten im Cloef-Atrium auf. Foto: Reiner Albrecht

Der Sänger Dan Lucas und der Musiker Frank Nimsgern treten bei der Show „Classic on the Rocks“ im Duett auf. Foto: Nimsgern Group/Frank Nimsgern/FRANZISKA PLESS

Andrea Sawatzki stellt ihr Buch vor. Foto: dpa/Georg Wendt

Eine Szene aus der Komödie „Avanti Avanti“ Foto: Andreas Bassimir/Theatergastspiele Fürth/Andreas Bassimir

Edda Petri spielt Peggy Guggenheim. Foto: Michael Besserdich