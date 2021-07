Zahlen vom Wochenende : Vier neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig-Wadern Vier neue Corona-Fälle sind am Wochenend eim Kreis Merzig-Wadern aufgetreten. Wie der Landkreis mitteilt, sind am Samstag drei neue Fälle bekannt geworden – je einer in Merzig, Mettlach und Losheim am See.

Am Sonntag ist eine weitere Infektion in Losheim am See bekannt geworden. Drei weitere Menschen gelten seit Samstag als genesen – zwei wohnen laut Landratsamt in Wadern und einer in Weiskirchen.

Somit sind derzeit 25 Menschen im Kreis mit Corona infiziert. 14 Betroffene leben in Merzig, jeweils vier in Perl und Losheim am See, zwei in Mettlach und einer in Beckingen. In 20 Fällen wurde eine Mutation nachgewiesen. Laut Landkreis handelt es sich dabei sieben Mal um die Alpha-, fünf Mal um die Gamma- und acht Mal um die Delta-Variante.