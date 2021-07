Zahlen von Dienstag : Vier neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Vier weitere Menschen im Kreis Merzig-Wadern haben sich mit Corona infiziert. Wie das Landratsamt mitteilt, leben drei Betroffene in Merzig und einer in Perl. Weitere Genesene gibt es nicht. Somit sind derzeit 18 Menschen im Kreis an Corona erkrankt.

Neun Betroffene leben in Merzig, drei in Perl, jeweils zwei in Losheim am See und Wadern, jeweils einer in Beckingen und Mettlach. In zehn Fällen wurde laut Landratsamt eine Mutation nachgewiesen – zweimal die Delta-Variante, achtmal die Alpha-Variante.