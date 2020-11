Zahlen von Donnerstag : Vier Menschen im Kreis Merzig-Wadern mit Corona verstorben

Vier Menschen im Kreis Merzig-Wadern sind an oder mit Corona verstorben. Foto: dpa/Marijan Murat

Merzig-Wadern 17 weitere Menschen im Landkreis Merzig-Wadern sind an Corona erkrankt. Wie der Landkreis mitteilte, verteilen sich die am Donnerstag bekannt gewordenen Fälle wie folgt auf die Kommunen: Fünf der Betroffenen leben demnach in Mettlach, vier in Merzig, drei in Perl, jeweils zwei in Wadern und Beckingen sowie einer in Weiskirchen.

Ebenfalls gestiegen ist traurigerweise die Anzahl der Menschen im Landkreis Merzig-Wadern, die ihre Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nicht überlebt haben. Wie der Kreis mitteilte, seien jüngst zwei zwei Menschen aus Beckingen sowie einer aus Merzig und einer aus Wadern verstorben. Somit steigt die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind, auf insgesamt 20.

Wie der Landkreis Merzig-Wadern weiter mitteilte, gelten seit Donnerstag 25 weitere Menschen wieder als genesen. Diese verteilen sich nach Angaben des Kreises wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Acht frisch Genesene leben in Merzig, sechs in Mettlach, fünf in Wadern und jeweils drei in Losheim am See und Beckingen.

Info Infektionen in Altenheimen im Kreis „Der Covid-19-Ausbruch in unserem Haus ist noch nicht vorbei“, heißt es in einer Mitteilung des Hauses Blandine in Düppenweiler von Donnerstag, aber: Er sei vorerst gestoppt. Derzeit seien noch 16 Bewohner und sechs Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es sei aber zu keinerlei Neuinfektionen gekommen. Ende Oktober waren in dem Altenheim über 30 Menschen positiv auf Corona getestet worden (die SZ berichtete). Im Haus Klosterkuppe in Merzig seien derzeit 27 Bewohner und acht Mitarbeiter mit Corona infiziert, wie die Awo als Träger auf Anfrage der SZ mitteilte. Bewohner und Mitarbeiter seien allesamt mehrfach getestet worden. In den beiden weiteren Einrichtungen der Awo im Landkreis – in Beckingen und Weiskirchen – seien keine Corona-Infektionen aufgetreten. In einigen weiteren Altenheimen im Kreis gebe es derzeit nach Angaben des Landkreises einzelne Fälle von Corona-Infektionen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 1109 Menschen im Kreis Merzig-Wadern mit Corona infiziert. Insgesamt 632 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gelten mittlerweile wieder als genesen, 20 sind verstorben. Somit sind nach Zahlen des Landkreises derzeit noch 457 Menschen aktiv an dem neuartigen Virus erkrankt. 136 dieser Menschen leben laut Kreis in der Stadt Merzig, 96 in Beckingen, 76 in Perl, 68 in Mettlach, 35 in Losheim am See, 32 in der Stadt Wadern und 14 in Weiskirchen.