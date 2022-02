Abschied von zwei stellvertretenden Vorsitzenden : Wechsel im Vorstand der VHS im Kreis Merzig-Wadern

Merzig Während Torsten Rehlinger als Vorsitzender der Volkshochschule Merzig-Wadern bestätigt wurde, haben seine beiden Stellvertreter ihr Amt nun aufgegeben: Siegfried Treis und Benno Rupp haben nach langen Jahren ihr Amt aufgegeben.

Siegfried Treis war von 1988 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2004 hauptamtlicher Leiter der VHS Merzig-Wadern. Von 2006 bis 2021 blieb der heute 81-Jährige der Institution ehrenamtlich als stellvertretender Vorsitzender treu. Während dieser Zeit hat der gebürtige Rheinland-Pfälzer, der auf ein bewegtes Berufsleben unter anderem als Winzer und Berufsschullehrer zurückblicken kann, „die Interessen unserer Volkshochschule immer mit Leidenschaft und dem größtmöglichen Engagement verfolgt“, lobte Torsten Rehlinger den langjährigen Weggefährten. In der vergangenen Legislaturperiode hatte sich Treis stark in das Neubauprojekt der Volkshochschule in Brotdorf eingebracht und maßgeblich zu dessen Voranschreiten beigetragen.

Der ebenfalls scheidende stellvertretende Vorsitzende Benno Rupp war bis 2004 hauptberuflich Leiter des damaligen Arbeitsamtes Wadern und hatte bereits während dieser Zeit regelmäßigen Kontakt zur VHS als Partnerorganisation des Arbeitsamtes. Nach seiner Pensionierung wurde er im Jahr 2006 gemeinsam mit Treis zum stellvertretenden VHS-Vorsitzenden gewählt. „Benno Rupp hat sich weit über das normale Maß hinaus ehrenamtlich in unserer VHS engagiert“, ließ Rehlinger die Sitzungsteilnehmer wissen. So habe er während seiner gesamten Amtszeit für die Buchführung der VHS Sorge getragen. Auch Rupp habe sich sehr stark in das Brotdorfer Neubauprojekt eingebracht und „unzählbare Stunden“ mit Vertragsverhandlungen, Baubegehungen und Kostenkontrollen verbracht. „Ohne ihn und seine Erfahrung wäre der Neubau und alle damit verbundenen zusätzlich anfallenden Arbeiten so nicht zu stemmen gewesen“, betonte Rehlinger. So ganz geht der 78-Jährige allerdings nicht. Benno Rupp gehört dem VHS-Vorstand weiterhin als Beisitzer an.