VHS Malen und Spachteln mit Acrylfarben

In einem sechsteiligen Kreativ-Kurs, der am Montag, 7. Januar, um 18 Uhr in der VHS Merzig startet, geht es um verschiedene Techniken, die man durch Malwerkzeuge wie Pinsel und Malspachtel erzeugen kann.