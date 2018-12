Auch unser heutiger Weihnachtsbaum hat seinen Ursprung im Julbaum, einem immergrünen Baum, der an seinem Standort mit Strohsternen geschmückt wurde. Die VHS und die Touristinformation Merzig bieten in einer gemeinsamen Veranstaltung Interessierten die Möglichkeit, an einer Feier zur Wintersonnenwende teilzunehmen. Am Freitag, 21. Dezember, werden die Teilnehmer ab 18 Uhr an der Schutzhütte in Bietzen auf die nun wieder länger werdenden Tage eingestimmt.

Weitere Informationen und Anmeldung: VHS Merzig-Wadern, Tel. (0 68 61) 82 91 00, oder E-Mail an info@vhs-merzig-wadern.de.