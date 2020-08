Wegen Baustellen : Verspätungen bei Schulbussen in Merzig erwartet

Merzig Wegen Bauarbeiten und Straßensperrungen ist ab Montag für alle Schulformen im Grünen Kreis mit Verspätungen der Schüler zu rechnen.

Die Bauarbeiten in Merzig und die daraus folgenden Sperrungen werden voraussichtlich für Verspätungen im gesamten Schulbus-Verkehr sorgen. Hiervon geht die Arge Nahverkehrsgesellschaft als Betreiber der Buslinien im Grünen Kreis aus. Betroffen seien die Verbindungen zu den Grundschulen genauso wie die zu den weiterführenden Schulen. Verspätungen seien nicht nur in Merzig selbst, sondern auch in den Nachbargemeinden zu erwarten. Es sei möglich, dass Kinder länger an den Bushaltestellen warten müssten und nach der Schule später nach Hause kämen, heißt es in der Mitteilung weiter.