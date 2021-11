L148 voll gesperrt : Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten zwischen Nunkirchen und Noswendel

Am Samstagmorgen kam es auf der L148 zwischen Nunkirchen und Noswendel zu einem sehr schweren Autounfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Seither ist der Bereich voll gesperrt.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 47-jähriger Autofahrer aus Wadern mit dem luxemburgischen Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden.

Der 47-Jährige kollidierte am Samstag, 20.11.2021, um 09.39 Uhr mit einem entgegenkommenden Pkw auf der L 148 zwischen Nunkirchen und Noswendel. Der 23-jährige Fahrer dieses Pkw aus Losheim am See wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen einem saarländischen Krankenhaus zugeführt.