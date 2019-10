Dauereinsatz bei Merzig : Drogen, Alkohol, Diebstahl – Polizei schlägt bei Verkehrskontrolle zu

Merzig/Perl Die Bilanz ist beachtlich. Fahnder kassieren zudem zahlreiche Führerscheine.

Wie ein Pressesprecher des Landespolizeipräsidiums meldet, war das Trio mit einem französischen Wagen unterwegs, der nicht versichert gewesen sein soll. Im Kofferraum transportieren sie neue Kleidung. Diese hatte Preisschilder, allerdings fehlten die Kassenbons. So beschlich die Ermittler der Verdacht, dass es sich dabei um heiße Waren handelt, die vertickt werden sollte. Zudem sind die drei Gestoppten den Fahndern unlängst als gewerbsmäßige Diebe untergekommen. Die Fahrt war für sie somit beendet. Die Kleider wurden beschlagnahmt, das Auto stillgelegt.

Mehr als 80 Mal hielt die Polizei Fahrer an. Unter ihnen waren zahlreiche, die zu tief ins Glas geschaut oder andere Drogen genommen hatten. Zig Blutproben waren daraufhin angesagt, um sicher zu gehen. Die Führerscheine sind in mehreren Fällen zumindest vorerst weg.

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilt, waren die Kollegen bereits am Freitag, 25. Oktober, von 16 Uhr bis Mitternacht auf groß angelegtem Kontrolleinsatz. Weitere sollen die kommenden Wochen folgen, kündigte ein Sprecher an.