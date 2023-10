Fußball-Verbandsliga Der Tore schießende Globetrotter

Der SV Losheim war in den ersten Wochen die Überraschungsmannschaft der Fußball-Verbandsliga Süd-West, stürmte bis auf Platz drei vor. Danach landete die Mannschaft etwas auf dem harten Boden der Tatsachen, denn in den letzten fünf Spielen gelang nur ein Sieg. Für Paul Schulz, den mit acht Treffern besten Torschützen des SVL, ist das aber kein Grund zur Sorge. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, da sind Formschwankungen immer drin. Doch wir kommen wieder in die Spur. Die Mannschaft hat die Qualität und Trainer Sven Schwindling kann die aus uns rauskitzeln.“