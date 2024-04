Fußball-Verbandsliga Losheimer Kampfansage an den 1. FC Reimsbach

Der Höhenflug des SV Losheim in der Fußball-Verbandsliga geht weiter. Auch das Gastspiel beim abstiegsbedrohten SV Walpershofen war für die Mannschaft von Erfolg gekrönt. Am Ende siegte die Schwindling-Elf, die auf Tabellenplatz fünf steht, beim Tabellen-16. mit 2:1. Allerdings mussten die rund 100 Zuschauer bis zur 81. Minute auf Tore warten. Dann war es David Malcher, der die Losheimer Fans erlöste. „Danach wollten wir das Ergebnis nur noch verwalten und fangen uns den Ausgleich“, meinte Losheims Torjäger Paul Schulz. Für das 1:1 zeichnete Jannick Scherer in der 89. Minute verantwortlich. Doch es war noch nicht vorbei: In der zweiten Minute der Nachspielzeit passte Schulz auf Sahan Yavuz, der den Ball zum 2:1 für Losheim ins Tor schoss. „Sahan hat vorm Tor die Ruhe bewahrt. Ganz so wie ein Torjäger“, freute sich Schulz, der sofort das neue Saisonziel der Schwarz-Weißen ausrief: „Wir wollen nun versuchen, den 1. FC Reimsbach noch vom vierten Platz zu verdrängen. Damit wären wir die beste Mannschaft der Liga aus dem Landkreis. Für ein Team, das als Mit-Abstiegskandidat gehandelt wurde, ist das doch gar nicht schlecht“, erklärte Schulz, der trotz zahlreicher Angebote in Losheim verlängert hat, grinsend.