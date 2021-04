Nach Beschluss im Kreistag : VdK begrüßt Senkung der Kita-Gebühren im Grünen Kreis

Der Landkreis Merzig-Wadern hat einheitliche Elternbeiträge in allen Kommunen beschlossen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Merzig-Wadern Der Sozialverband VdK Saarland begrüßt den Beschluss des Kreistages Merzig-Wadern, die Kita-Gebühren zu vereinheitlichen und zu senken. „Dadurch werden alle Eltern gleichermaßen entlastet und es entscheidet nicht mehr der Wohnort darüber, wie hoch die Beiträge sind“, sagt der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Merzig-Wadern, Lutwin Scheuer.

Gemäß den neuen Regelungen sind ab August in allen Kommunen dieselben Gebühren gültig (die SZ berichtete).

„Es freut uns, dass der Kreis Merzig-Wadern hier eine Vorreiterrolle übernimmt“, ergänzt Scheuer. „Damit setzt er um, was der VdK-Kreisverband schon mehrfach gefordert hat und stellt soziale Gerechtigkeit für Familien mit Kindern her.“ Er findet: „Andere Kreise sollten es ihm gleichtun und mit den Kommunen Vereinbarungen treffen, um entstehende Defizite auszugleichen.

In Merzig-Wadern sinken die Gebühren für einen Ganztages-Krippenplatz auf 236 Euro sowie für einen Ganztages-Kitaplatz auf 104 Euro. Damit zahlen Eltern dort nach Angaben des VdK deutlich weniger Gebühren als in vielen anderen saarländischen Kommunen.

Lutwin Scheuer, Kreisvorsitzender des VdK Foto: VdK

Langfristig müsse das Ziel nach Ansicht des Verbandes aber sein, dass die Kita-Beiträge saarlandweit ganz entfallen. „Es kann nicht sein, dass Eltern im saarländischen Orscholz über 200 Euro zahlen müssen, während im rheinland-pfälzischen Nachbarort Freudenburg gar keine Gebühren verlangt werden“, sagt Scheuer. Zwar würden die Elternbeiträge durch das Gute-Kita-Gesetz bis 2022 im Vergleich zu 2019 halbiert, dennoch gebe es je nach Kommune beträchtliche Unterschiede in der Höhe. Bei zwei Krippenkindern können die Kosten 500 Euro im Monat übersteigen, in manchen Krippen koste ein einzelner Platz derzeit bis zu 380 Euro ohne Essenszulage. „Rechnet man das über mehrere Jahre hoch, müssen Eltern von zwei Kindern mehrere 10 000 Euro in die Kinderbetreuung investieren“, sagt Scheuer.

Kostenlose Kita-Plätze seien ein wichtiger Schritt in Richtung Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine notwendige Investition in frühkindliche Bildung, die sich langfristig bezahlt mache. Denn hohe Kita-Beiträge hielten Mütter, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, oft davon ab, wieder in den Beruf zurückzukehren, sagt VdK-Landesvorstandsmitglied Karin Lawall. „Da viele Frauen in den ersten Lebensjahren des Kindes ihre Arbeitszeit reduzieren, belasten hohe Beiträge Familien mit geringem Einkommen zusätzlich und zementieren traditionelle Rollenbilder.“