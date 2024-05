Deutschland Ranking Das ist die außergewöhnlichste Unterkunft im Saarland

Die Reisereporter stellen aktuell die elf ungewöhnlichsten Ferien-Unterkünfte in Deutschland vor. „Um in einem ungewöhnlichen Hotel zu schlafen, musst du nicht ins Ausland reisen: In Deutschland gibt es viele tolle Unterkünfte, die für ein kleines Abenteuer gut sind“, teilen die Urlaubsexperten mit. Oftmals sei ein Hotel nur Mittel zum Zweck, um von dort aus einen Ort zu entdecken. „Doch es gibt einige Unterkünfte in Deutschland, die so außergewöhnlich sind, dass der Aufenthalt selbst zum Reiseziel wird“, hieß es.