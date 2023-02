Er wurde bereits national und international gesucht : Da half auch kein gefälschter Pass: Polizei schnappt Betrüger in Losheim

In Losheim schnappte die Polizei heute einen Betrüger und Urkundenfälscher, der sowohl hier als auch im Ausland gesucht wurde

Dem Mann gelang es jahrelang, unterzutauchen, da er bisher insgesamt 29 verschiedene Personalien verwendete. Am Dienstag ging dann ein Hinweis aus der Bevölkerung bei der Polizei ein, dass sich der Mann gerade in Losheim am See aufhält. Dort konnte der Mann von den entsandten Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden.