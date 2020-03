Schwerer Autounfall bei Weiskirchen : Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L 157

Weiskirchen-Rappweiler Ein 21-jähriger Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und geriet in den Gegenverkehr.

Bei dem Unfall am 28. Februar in der Merziger Straße verlor ein 21-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem anderen Fahrzeug - beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.