Unfall auf L 373 : Motorradfahrerin bei Waldhölzbach schwer verletzt

Waldhölzbach Am Samstag ist eine 56 Jahre alte Motorradfahrerin auf der L 373 bei Waldhölzbach verunglückt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall im Losheimer Ortsteil Waldhölzbach ist am Samstag eine 56 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr auf der L 373. Die Frau aus Essen war als zweite Motorradfahrerin in einer Dreier-Gruppe von Motorradfahrern unterwegs, als sie am Ortseingang von Waldhölzbach aus Richtung Scheiden kommend am dortigen Friedhof in einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte sie mit einem Baum. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall ohne Fremdeinwirkung.