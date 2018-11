Weltweiter Einsatz für die Bildung

Bis zum 3. Dezember dieses Jahres können sich junge Menschen noch bei „kulturweit“ für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland bewerben. Mit dem Freiwilligendienst der Deutschen Unesco-Kommission setzen sie sich weltweit für Kultur, Natur und Bildung ein. Erstmals ist im kommenden Jahr auch ein Einsatz in Unesco-Biosphärenreservaten, Geoparks und dem Weltnaturerbe möglich, wie die Deutsche Unesco-Kommission mitteilt. „Biosphärenreservate leisten einen wichtigen Beitrag für ein nachhaltiges Zusammenleben von Mensch und Natur“, sagt Eva Richter. Die Heidelbergerin zog es nach der Schule ins südafrikanische Lesotho, wo sie ein Jahr lang kulturweit-Freiwillige bei der Unesco-Nationalkommission war.

„Ich habe unglaublich viel gelernt, zum Beispiel das Arbeiten in einem internationalen Team. Auch inhaltlich habe ich viel über die Unesco erfahren und fand es toll mitzuerleben, wie ein Biosphärenreservat entsteht“, erinnert sich Richter an ihr Freiwilligenjahr.

Seit 2009 machen sich „kulturweit“-Freiwillige rund um den Globus für Kultur und Bildung stark. In ihrem Freiwilligendienst lernen sie das Unesco-Netzwerk kennen, unterstützen den Deutschunterricht an Schulen und packen bei Kulturprojekten mit an. Mehr als 3700 Menschen haben laut Unesco bis heute an dem Programm teilgenommen, das mit dem Quifd-Siegel für Qualität in Freiwilligendiensten ausgezeichnet ist.

Am Programm „kulturweit“ können junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren teilnehmen, die in Deutschland leben und die Schule hinter sich haben. Alle Freiwilligen werden intensiv auf ihre Zeit im Ausland vorbereitet, mit Seminaren begleitet und finanziell unterstützt. Neben einem umfassenden Versicherungsschutz erhalten sie Zuschüsse zu ihren Reisekosten, einen Sprachkurs und monatlich 350 Euro.

kulturweit ist ein Projekt der Deutschen Unesco-Kommission und wird vom Auswärtigen Amt gefördert. Partner sind der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Goethe-Institut, die Deutsche Welle Akademie, das Deutsche Archäologische Institut, der Pädagogische Austauschdienst in Kooperation mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen sowie zahlreiche Unesco-Nationalkommissionen weltweit.

Der Freiwilligendienst beginnt am 1. September 2019. Bewerbungen sind online auf www.kulturweit.de möglich.