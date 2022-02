Bilanzpressekonferenz : Umsatz von Villeroy & Boch legt deutlich zu

Der Mettlacher Keramikkonzern Villeroy & Boch hat sich im Geschäftsjahr 2021 „herausragend entwickelt“. So fasste es am Donnerstag der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Frank Göring, zusammen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Der Mettlacher Keramikkonzern Villeroy & Boch (V&B) hat sich im Geschäftsjahr 2021 „herausragend entwickelt“. So fasste es am Donnerstag der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Frank Göring, zusammen. Der Konzernumsatz legte deutlich um 18 Prozent auf 945 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis (Ebit) erreichte 92,8 Millionen Euro; im Jahr 2020 wurden 49,7 Millionen Euro erwirtschaftet, berichtete Finanzvorstand Markus Warncke.

Konzernchef Göring führte diese gute Entwicklung unter anderem darauf zurück, dass viele Menschen während der Corona-Pandemie ihre Häuser oder Wohnungen sanierten und dass derzeit Neubauten in großer Zahl errichtet werden. „Allerdings ernten wir auch die Früchte unserer Internet-Offensive, die wir 2013 gestartet haben, als wir begannen, unser Geschäftsmodell den neuen digitalen Möglichkeiten anzupassen“. Damals fing V&B mit einem Team von zehn Leuten an, heute arbeiten dort mehr als 100 Frauen und Männer.

Vor allem der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle, der alles rund um den gedeckten Tisch umfasst, „hat sich herausragend entwickelt“, sagte Göring. Die Sparte erzielte 2021 einen Umsatz von 312,7 Millionen Euro und lag damit 20,6 Prozent über Vorjahr. Rund 105,1 Millionen Euro wurden bei Dining & Lifestyle 2021 schon über digitale Vertriebskanäle erlöst. Digital ist jedoch mehr als Online-Handel. „Wir setzen zunächst auf Kontakte, um über die sozialen Medien vor allem die jungen Leute zu erreichen“, sagte er. Allein bei Instagram wurden im vergangenen Jahr 622 Millionen Kontakte registriert, über Facebook waren es 519 Millionen. Außerdem hat V&B mit neuen Produkten auf das veränderte Kaufverhalten der unter 40-Jährigen reagiert. „Früher gehörte ein hochwertiges Tafelservice zu jedem Hausstand“, erinnerte der V&B-Chef. „Das ist heute nicht mehr so. Jüngere Leute kaufen Gläser, Tassen oder Teller und Vasen zwischendurch und zu erschwinglichen Preisen – gerne auch zum Verschenken“. Form und Design könnten je nach Saison variieren. Das Ganze schlägt sich inzwischen auch in Euro und Cent nieder. Seit dem Start in die digitale Welt ist der Anteil der jungen Stammkäufer (Leads) bis zum Alter von 39 Jahren von 20,2 auf 33 Prozent gestiegen. Von der virtuellen Welt profitieren allerdings auch die rund 40 eigenen Läden von Villeroy & Boch in den Innenstädten und der Verkauf in den etwa 60 Design Outlets. „Fast 70 Prozent aller Menschen recherchieren zuerst online und kaufen dann stationär“, betonte Göring.