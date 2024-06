Nicht genügend Zeit, sich auf die Wahl vorzubereiten? Umfrage unter Saar-Jungwählern: Werden sie zur Europawahl gehen?

In Deutschland dürfen an diesem Sonntag, 9. Juni, erstmals auch 16- und 17-Jährige an der Europawahl teilnehmen. Aber wird die Jugend am Wahltag zur Urne schreiten, hat sie bereits per Briefwahl gewählt oder will sie das neu erlangte Wahlrecht doch lieber nicht nutzen? Die SZ hat fünf Jugendliche aus dem Kreis Merzig-Wadern gefragt, ob und wie sie sich dazu entschlossen haben, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben.