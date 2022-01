Inzidenz steigt auf 890 : Über 300 Corona-Infizierte über das Wochenende

Merzig-Wadern Das Gesundheitsamt meldete insgesamt 301 Corona-Fälle über das Wochenende im Landkreis Merzig-Wadern. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, wurden alleine am Samstag 164 neue Corona-Infektionen registriert.

48 Fälle entfallen dabei auf die Kreisstadt, 18 auf Wadern und 23 auf die Gemeinde Mettlach. 21 Neuinfektionen wurden in Beckingen gezählt, 16 in Perl und 13 in Weiskirchen. 25 Corona-Infizierte traten in Losheim am See auf. 57 Personen gelten seit Samstag als genesen, die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 802,43.

Für Sonntag meldete der Sprecher des Landratsamtes 137 neue Corona-Infektionen. In der Kreisstadt wurden 35 Fälle registriert, 19 waren es in Wadern und 8 in Mettlach. In der Gemeinde Beckingen wurden 30 neue Corona-Infizierte gezählt, 27 in Losheim am See, 13 weitere in Perl und 5 in Weiskirchen. Weitere 62 Personen gelten seit Sonntag als geheilt.