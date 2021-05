Abschlussklassen aufgepasst : Gesucht: Fotos vom Schulabschluss

Merzig-Wadern Auch in diesem Jahr möchte die SZ Fotos und Namen der Schulabsolventen veröffentlichen. Um Zusendung wird gebeten.

Das musste im vorigen Jahr anders laufen: Wegen der vermaledeiten Corona-Pandemie war an richtige Abschlussfeiern kaum zu denken. Trotzdem hat die SZ die Namen und, wenn es sie gab, die Bilder veröffentlicht. Damit die Leistung der jungen Damen und Herren auch dieses Jahr angemessen anerkannt wird, benötigt die Zeitung allerdings die Hilfe der Schulen und der Jugendlichen, die jetzt die Abschlüsse in der Tasche haben.

Dazu folgende Bitten, sendet, senden Sie uns an die Adresse redmzg@sz-sb.de die Fotos und die Namen. Bei den Namen wäre es sehr hilfreich, wenn es schlicht Word-Dokumente ohne Tabellenfunktion sind, bitte alphabetisch geordnet nach den Familiennamen, aber in der Schreibweise „Fritz Fischer“ statt „Fischer, Fritz“. Die Fotos dürfen nicht zu stark komprimiert sein, mindestens 300 dpi sind für den Druck erforderlich (es dürfen gern ein, zwei MB sein, damit die SZ sie größer als im Briefmarkenformat bringen kann). Sowohl die namentlich Genannten als auch die Abgebildeten müssen natürlich einverstanden sein, dass sie in die Zeitung kommen.