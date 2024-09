MENNINGEN 50 Jahre Trimm-Dich wurden gefeiert

Die Frauen des Trimm-Dich-Clubs Menningen bewiesen bei ihrem Fest zum 50-jährigen Bestehen im Bürgerhaus, dass sie nicht nur sportlich aktiv, sondern auch noch sehr rege sind, wenn gefeiert wird. „Wir haben lange darauf hingearbeitet, plötzlich ist dann aber der Tag da“, betonte die erste Vorsitzende Christel Horf. Mit seiner Power-Point-Präsentation unter dem Motto „Wir feiern Jubiläum“ gab Max Meyer, der sich um die Internetseite des Ortes kümmert, einen Rückblick in Bildern auf das Vereinsgeschehen. Die Vorsitzende dankte Meyer für die gezeigten historischen Bilder. In seinem Grußwort befand Schirmherr Stefan Pauluhn von Saartoto: „Ihr seid ein wunderbarer Verein. Ich beglückwünsche euch auch zu eurem Engagement im Dorf und bin froh, dass heute so viele Leute gekommen sind, was ein großes Lob ist. Als Schirmherr habe ich die Aufgabe, dem Verein etwas Gutes zu tun, dafür zu sorgen dass es am Festtag nicht aus Kübeln regnet und nicht zu lange zu reden, woran ich mich halte. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.“