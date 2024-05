Erste Bilanz Chef-Touristiker von Merzig-Wadern: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“

In der Gemeinde Perl sind die Wanderwege im Ortsteil Kesslingen aktuell gesperrt. Die Römische Villa in Borg, das Römische Mosaik in Nennig sowie die Premiumwege Panoramaweg und Villa-Borg-Trail seien geöffnet und zugänglich. Keine nennenswerten Schäden oder Beeinträchtigungen gebe es durch das Hochwasser in der Gemeinde Weiskirchen. Kurpark, Wildpark und auch die Premiumwege in der Gemeinde seien zugänglich.