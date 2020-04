Autofahrer übersah ihn beim Abbiegen : 56-Jähriger verunglückt bei Motorradunfall tödlich

Pellingen Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Saarlouis ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B 268 bei Pellingen (Rheinland-Pfalz) gestorben. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Saarlouis ist am Sonntag, 26. April, bei einem Unfall auf der B268 zwischen Pellingen und Krettnach (beide Orte liegen in Rheinland-Pfalz) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 13.22 Uhr. Ein 58-jähriger Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg wollte mit seinem VW Passat in einen Feld-und Wirtschaftsweg einbiegen. Der 56-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Saarlouis kam mit seiner Ducati 1200 aus Richtung Trier. Der Fahrer des VW Passat übersah den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß auf der Fahrbahnseite des Motorradfahrers. Der 56-jährige Motorradfahrer verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle.