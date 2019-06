Lotto-Gewinn : Der Grüne Kreis hat einen neuen Millionär

Merzig-Wadern Fünf Euro hat ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Merzig-Wadern für seinen Tippschein ausgegeben. Eingebracht hat ihm sein Gewinn im Spiel 77 dann deutlich mehr.

Der glückliche Gewinner kann sich nach Angaben der Saarland-Sporttoto-GmbH (Saartoto) über die stattliche Summe von 2 377 777 Euro freuen. Er haben als einziger Tipper bundesweit bei der Zusatzlotterie Spiel 77 am Samstag einen Volltreffer gelandet. Der Spieler sei auch saarlandweit der erste Lotto-Neu-Millionär für dieses Jahr. Im Kreis Merzig-Wadern sei er der erste Großgewinner – also jemand, der bei Lotto und Co. mindestens 100 000 Euro einstreicht. Bislang hat es nach Angaben von Saartoto neun solcher Gewinner im Saarland gegeben, fünf davon im Regionalverband Saarbrücken.