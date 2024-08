ThyssenKrupp Automotive Body Solutions Betriebsrat von Thyssenkrupp sieht 600 qualifizierte Industriearbeitsplätze im Hochwaldraum in Gefahr

Update · Thyssenkrupp Automotive Body Solutions will Hunderte Stellen streichen. Ist davon auch das Werk in Lockweiler betroffen? Was auf der Betriebsversammlung dazu gesagt wurde.

09.08.2024 , 14:15 Uhr

