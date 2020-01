Brücke in Kostenbach : Neue Brücke führt zur Kirche in Buweiler

Neue Brücke führt zur Kirche in Buweiler

Brücke in Kostenbach

Löstertal Die alte Holzbrücke über den Wäschbach war in die Jahre gekommen. Mitglieder des THW haben sie jetzt ersetzt.

Jetzt gibt es wieder eine direkte Verbindung für Fußgänger von Kostenbach über den Wäschbach zur Kirche und zum Friedhof von Buweiler. Eine neue Brücke macht dies möglich. Erbaut wurde sie von Mitgliedern der neu aufgestellten Fachgruppe „FGr R Typ C“ des Technischen Hilfswerks (THW) Wadern unter der Leitung von Hans-Georg Seimetz. Für die Arbeiten setzte das Team den neuen Teleskoplader ein – für die Einsatzkräfte gleichzeitig Teil der Ausbildung an dem schweren Gerät.

1996 war die Holzbrücke erbaut worden. Nach über 20 Jahren wurde sie aber marode und war nicht mehr unfallfrei zu begehen. Die Folge: Viele Anwohner mussten einen größeren Umweg in Kauf nehmen. Die Leute des Technischen Hilfswerks nahmen sich dieser Sache an, zumal auch die frühere Brücke schon mit freiwilligen Helfern errichtet worden war. Sie wurde zunächst abgebaut und entsorgt, ihre Fundamente freigelegt und für die neue Brücke vorbereitet. Die neue sechs Meter lange Holzbrücke mit einer Breite von 120 Zentimeter und mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen wurde an zwei Tagen im Rahmen der Holzbearbeitungsausbildung der freiwilligen Helfer im THW-Zentrum Wadern zusammengebaut.