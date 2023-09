Theaterverein Lockweiler-Krettnich Theater in Lockweiler: Vorverkauf läuft

Aufführungen sind am Donnerstag, 19. Oktober, Freitag, 20. Oktober, Samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober, und beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Karten gibt es im Reisebüro Schirra in Wadern, in der Bürgerstube in Krettnich und bei Forst- und Gartengeräte Wilhelm in Lockweiler. Der Eintritt kostet pro Person zehn Euro.