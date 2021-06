Tag der offenen Gartentür im Grünen Kreis : Gärten öffnen ihre Türen für Besucher

Beim letzten Tag der offenen Gartentür sind einige Besucher zu Marietta Schwarz in Vogelsbüsch gekommen.

Merzig-Wadern Der Tag der offenen Gartentür steht an diesem Sonntag, 27. Juni, an. Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Der Verband der Gartenbauvereine im Saarland und in Rheinland-Pfalz lädt für diesen Sonntag, 27. Juni, zum Tag der offenen Gartentür ein. Dabei öffnen viele private Gärten ihre Pforten, sodass Gartenliebhaber die Möglichkeit haben, sich diese anzuschauen und Anregungen für den eigenen Garten zu sammeln. Auch im Landkreis Merzig-Wadern sind an diesem Sonntag mehrere Gärten in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.