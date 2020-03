Tafeln für Corona gerüstet : Das Virus kennt kein Mitleid: Tafeln in Losheim und Wadern stellen Betrieb ein

Tafeln versorgen in vielen Orten Deutschlands Menschen mit Lebensmitteln. Aufgrund der Coronakrise haben einige Einrichtungen bereits geschlossen, darunter auch die Tafeln in Wadern und Losheim. Foto: dpa/Stefan Schaubitzer

Merzig-Wadern Die Tafeln in Wadern und Losheim müssen ab sofort schließen. In Merzig läuft die Ausgabe von Lebensmitteln noch.

Dass Krisen und Schicksalsschläge die ärmsten und schwächsten Menschen besonders hart treffen, ist kein Geheimnis. Aber dem derzeit grassierenden Coronavirus ist der soziale Stand eines Menschen herzlich egal. Hamsterkäufe und eine sinkende Spendenbereitschaft bis hin zur Schließung von Einrichtungen in Deutschland könnte daher auch für die Tafeln im Kreis Merzig-Wadern zum Problem werden, besonders hilfsbedürftige Menschen könnten in Not geraten. Am Montag nun hat der Caritasverband entschieden, den Betrieb seiner Tafeln, darunter die Waderner und Losheimer Tafel, vorläufig bis mindestens 26. April zum Schutz seiner Kunden und der ehrenamtlichen Mitarbeiter einzustellen. Die Tafel in Merzig bleibt vorläufig geöffnet. Die Saarbrücker Zeitung hat mit den Leitern der Tafeln im Landkreis über die aktuelle Lage gesprochen.

Aktuell, Stand Montagmorgen, soll die Merziger Tafel bis auf Weiteres geöffnet bleiben, berichtet Leiter Frank Paqué auf Nachfrage der SZ: „Solange in Deutschland keine totale Ausgangssperre herrscht und wir mit unseren Mitarbeitern den Betrieb aufrechterhalten können, machen wir weiter.“ Natürlich werden alle erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen, die beispielsweise vom Robert-Koch-Institut empfohlen werden, umgesetzt: „Ganz aktuell hat uns ein syrischer Freiwilliger dabei geholfen, alle Hygienevorschriften für unsere Kunden ins Arabische zu übersetzen.“ Eine positive Nachricht habe es für den Leiter der Merziger Tafel, die unter der Trägerschaft der evangeloischen Kirchengemeinde steht, aktuell auch gegeben: „Dadurch, dass einige Betriebe aus dem Gastronomie-Bereich von Schließungen betroffen sind und sie zahlreiche Frisch- und Tiefkühlware haben, werden sich die Bestände der Merziger Tafel wieder füllen.“ Wie viel genau zusammenkommen werde, wisse er nicht, aber die Lieferwagen seien gerade unterwegs, um die Spenden abzuholen.

Info Stellungnahme des Caritasdirektor Frank Kettern „Die Tafeln in Dillingen, Lebach, Losheim, Saarlouis und Wadern schließen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Großteil der Ehrenamtlichen gehört zur Risikogruppe. Die Ausbreitung des Coronavirus ist für die Tafeln des Caritasverbandes Saar-Hochwald eine große Herausforderung. In den Tafeln kommen viele Menschen aus den unterschiedlichen Orten, in teils engen Räumen zusammen. Besonders herausfordernd ist es für unsere Tafeln, dass rund 90 Prozent der 250 Ehrenamtlichen zu den lebensälteren Menschen und damit zur schützenswerten Gruppe gehören. Auch ein Großteil der Kundinnen und Kunden gehört zur Risikogruppe. Daher haben wir – gemeinsam mit den verantwortlichen Leitungen der Ausgaben vor Ort - entschieden, die von uns betriebenen Tafeln in Dillingen, Lebach, Losheim, Saarlouis und Wadern bis zum 26. April zu schließen. Ein weiterer Grund sind die zurückgegangenen Lebensmittelspenden in den letzten Wochen, hier wirken sich die Vorratskäufe der Menschen aus. Bereits in der vergangenen Woche wurden die Lagervorräte an die Kundinnen und Kunden ausgegeben und diese auf eine mögliche Schließung der Lebensmittelausgabe hingewiesen.“

Dennoch sei Corona auch im Alltag der Merziger Tafel angekommen, sagt Paqué: „Vergangene Woche sind über 50 Prozent weniger Lebensmittel angeliefert worden, das war schon deutlich spürbar. Die Fahrer sind mit fast leeren Lieferwagen wieder zurückgekommen.“ Dennoch sei der Betrieb in der Merziger Tafel aufrechterhalten worden, da die Lagerbestände gut gefüllt gewesen seien und man genügend, vor allem haltbare Lebensmittel vorhalten konnte.

Vor allem bei Obst- und Gemüse seien die Anlieferungen stark rückläufig gewesen: „Da waren wir erfinderisch, dann haben wir unseren Kunden anstelle des frischen Obstes zumindest Obst in Konserven anbieten können.“ Auf Dauer sei das allerdings keine Alternative, da die Tafeln Wert auf frische Waren legen würden. Obst, Gemüse und Fleisch seien die Hauptprodukte, an denen es der Merziger Tafel aktuell mangele. Bei Hygieneartikeln hingegen gebe es derzeit kaum Veränderungen zu beobachten, was aber laut Paqué vor allem daran liege, dass diese in der Regel sowieso nur vereinzelt als Sachspenden abgegeben würden: „Unser Hauptangebot liegt ja an der Versorgung der Menschen mit frischen Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse und Backwaren, die derzeit auch vermehrt fehlen.“

Dass der Betrieb der Tafeln eingestellt werden muss, weil möglicherweise die Spendenbereitschaft aufgrund des Virus drastisch sinke, daran glaubt der Leiter nicht: „Entschuldigen Sie die Aussage, aber ich hoffe, dass die Vernunft des Pöbels siegt und man einsieht, dass es nichts hilft, frische Ware, die zu Hause verderben würde, zu hamstern.“ Auch könne niemand etwas mit 15 Gläsern Honig anfangen, das sei Irrsinn, ist Paqué überzeugt.

Erste Anzeichen einer Entspannung lassen sich bei der Merziger Tafel auch bereits wieder beobachten, Anfang vergangener Woche seien bereits wieder mehr Waren angeliefert worden.

Der Umgang mit dem Coronavirus im Alltagsgeschäft sei hingegen eine ganz andere Sache, hier wird sich die Lage nach Ansicht Paqués weiter verschärfen. So werde die Tafel in Merzig an den Ausgabetagen die Zahl der Kunden in den Räumlichkeiten drastisch nach unten regulieren, sodass jeder Kunde genügend Abstand zu den anderen Kunden halten kann: „Wir werden noch maximal zehn Leute gleichzeitig in die Räume lassen, normalerweise sind es doppelt so viele“, sagt Paqué.

Auch die Aufenthaltszeit werde deutlich reduziert werden müssen. Ansonsten seien die Hygienemaßnahmen aber in der Regel schon hoch genug, Desinfektionsmittel und regelmäßiges Händewaschen gehörten bereits zum Alltag. Auch die Sauberkeit der Räume habe schon seit Längerem höchste Priorität. Weitere Schritte und Vorgaben könnten allerdings noch folgen, Paqué sei gerade erst dabei, 16 Seiten Informationen der Tafel Deutschland, die auf seinem Schreibtisch liegen, zu studieren: „Unser Ziel ist es auf jeden Fall, den Betrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.“

Etwas Sorgen mache er sich aber auch um seine zahlreichen freiwilligen Helfer, die häufig bereits im Rentenalter sind und damit zur Risikogruppe gehören: „Bislang ist noch keiner abgesprungen, aber wenn jemand Bedenken hat zu kommen, kann ich dagegen auch nichts tun.“

Noch bis Freitag hat Daniela Schmitt-Müller vom Caritasverband, der die Tafeln in Wadern und Losheim betreut, gehofft, dass sich eine Schließung der Standorte verhindern lassen würde. Die Entscheidung fiel dann am Wochenende: „Es ist uns wirklich sehr schwergefallen, aber seit Freitag haben sich die Ereignisse überschlagen“, berichtet Schmitt-Müller. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer hätten sich bei den Tafeln aus Angst vor Corona abgemeldet, sodass alleine in Wadern Stand Montag zehn Helfer fehlten: „Ich habe allerdings eine ellenlange Anrufliste, da werden noch weitere abspringen wollen.“

Ein weiterer Grund für die Entscheidung, die Ausgabe von Lebensmitteln zunächst zu stoppen, sei, dass weitere Helfer nun wegen der Schließung der Kitas und Schulen für die Kinderbetreuung zuhause gebraucht würden. Auch der mangelnde Nachschub an Lebensmitteln, der in den vergangenen Wochen immer deutlicher wurde, spielt mit hinein. Auch zum Schutz der Kunden habe der Caritasverband deshalb diese schmerzliche Entscheidung getroffen: „Wir werden uns vor dem 26. April erneut zusammensetzen und die Lage beurteilen – wir hoffen alle, dass wir den Betrieb wieder aufnehmen können, die Menschen brauchen uns.“ Bereits in den vergangenen Wochen habe Schmitt-Müller einen deutlichen Rückgang an Lebensmittelspenden beobachtet: „Vergangene Woche haben wir nur noch rund 30 Prozent der üblichen Menge an Lebensmitteln erhalten. Das war die Zeit, als es mit den Hamsterkäufen losging.“ Vor allem Kühlwaren hätten nicht mehr den Weg in die Räume der Tafel gefunden, vorrangig Produkte wie Käse, Eier, Milch oder Wurst. Das sei aber bereits seit Längerem der Fall, habe sich in der Corona-Krise nur weiter verschärft: „Uns fehlten Obst, Gemüse und Backwaren.“ Für diese Art von Hamsterkäufen zeigt die Frau vom Caritasverband kein Verständnis, denn verderbliche Waren zu hamstern sei einfach unvernünftig. Zwar mussten sie bei der Essensausgabe keinen Kunden nach Hause schicken, aber anstatt fünf verschiedener Artikel gab es dann eben für jeden nur ein oder zwei Produkte.

Eine gewisse Besorgnis habe Schmitt-Müller bei den Tafel-Kunden bereits seit Längerem registriert, so seien rund 30 Familien weniger zur Ausgabe gekommen als üblich. Als erste Vorsichtsmaßnahme wurde, auch bereits die Anzahl an Personen, die gleichzeitig in den Räumlichkeiten sind, auf drei nach unten geschraubt – sonst tummelten sich bis zu 20 Leute gleichzeitig im Laden. Auch Informationen zur richtigen Hygiene hatten die Verantwortlichen bei der Tafel bereits ausgehängt. Auch die Transporter wurden regelmäßig desinfiziert und die Räumlichkeiten gründlicher gereinigt, sagt Schmitt-Müller: „Wir haben alles getan, was wir konnten, aber es hat nicht gereicht – die Gefahr ist zu groß.“