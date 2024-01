Straßen-Umfrage In Merzig-Wadern wurde heiß diskutiert: Soll die AfD verboten werden?

„Dann zeigen Sie erst mal Ihren Presseausweis!“ Ganz so couragiert, wie die beiden vor dem Weiskircher Rathaus angesprochenen Frauen zunächst reagieren, blieben sie im weiteren Gespräch dann doch nicht. Die SZ-Redaktion in Merzig fragt auf Straßen des Grünen Kreises bei Passanten nach: Was halten Sie von dem zurzeit heißt diskutierten Vorschlag, die AfD zu verbieten?