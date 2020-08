Die SZ am 17. Januar 1991 : Ein Symbol des Friedens und 140 neue Betten

Ein Blick in die SZ-Lokalausgabe für Merzig-Wadern am 17. Januar 1991, dem Tag des Beginns von „Operation Desert Storm“ Foto: Kreisheimatarchiv Merzig/Dirk Ley

Merzig-Wadern Es gibt Tage, die Geschichte schrieben – sei es, weil an ihnen erstmals Menschen auf dem Mond landeten, sei es, weil Deutschland völlig unerwartet erstmals Fußballweltmeister wurde, weil der Eiserne Vorhang fiel oder sei es wegen schlimmer Naturkatastrophen oder Terrorattentaten. Doch was hat sich an diesen geschichtsträchtigen Tagen bei uns in der Region getan? Womit hat sich unsere Zeitung an diesen historischen Terminen beschäftigt? Wir haben im Archiv geblättert und nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitungs-Reise in die Vergangenheit.

Als am 17. Januar 1991 der Golfkrieg mit „Operation Desert Storm“ in eine neue Phase trat (siehe Infokasten), setzte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eigenen Angaben zufolge „Ein Symbol des Friedens“. So lautete der Titel eines Artikels in der SZ-Lokalausgabe „Rundschau für Merzig-Wadern“. Am Potsdamer Platz zwischen Oberleuken und Tettingen-Butzdorf sollte eine Gedenkstätte eingeweiht werden für die amerikanischen Soldaten, die 1944 und 1945 bei den Kämpfen am Orscholz-Riegel gefallen waren. Beim Orscholz-Riegel handelt es sich um eine besonders umkämpfte Westwall-Stellung. Ein bereits existierender Gedenkstein sollte als „Symbol des Friedens und der Völkerfreundschaft“ in eine „größere, ebenfalls schlicht gehaltene Anlage einbezogen“ werden, schrieb die SZ am 17. Januar 1991. Der Oberstleutnant Robert Sossna war federführend für die Umsetzung der Pläne zuständig.

Krieg und Frieden sind heiß diskutierte Thema – wie auch Fragen der gesundheitlichen Versorgung. Während im Jahr 2020 die Nordsaarlandklinik die Schlagzeilen beherrscht, standen 1991 die Hochwald-Kliniken Weiskirchen im Mittelpunkt der Diskussion. Der Artikel „Sicherung der Kliniken in Weiskirchen“ informierte die Leser über die Pläne der Caritas Trägergesellschaft Trier (CTT) für das Krankenhaus. Der damalige CTT-Geschäftsführer Hans-Joachim Doerfert kündigte im Gespräch mit der „Rundschau für Merzig-Wadern“ eine Erweiterung der Hochwald-Kliniken um den Bereich Neurologische Erkrankungen und Schlafstörungen an. Die CTT investiere fünf Millionen DM in den Ausbau des medizinischen Angebotes, sagte Doerfert. Er versprach zudem eine Erhöhung der Bettenkapazität: „Nach Erweiterung umfaßt die Abteilung 140 Betten.“ Die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der CTT war Doerfert zufolge ein „entscheidender Beitrag zur wirtschaftlichen Sicherung der Kliniken“.

Info „Operation Desert Storm“ beginnt Saddam Hussein war seit dem 16. Juli 1979 Präsident des Irak. Am 2. August 1991 ordnete er die Invasion des ölreichen Nachbarlandes Kuwait an, das der Irak nur wenige Tage später annektierte. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen lehnte die Besetzung und Annexion Kuwaits einstimmig ab und forderte den Rückzug der irakischen Truppen. Doch Saddam Hussein ignorierte diese Aufforderung und erklärte Kuwait zu einer irakischen Provinz. In der Folge formierte sich eine internationale Koalition unter amerikanischer Führung. Außer den USA gehörten unter anderem Großbritannien, Saudi-Arabien, Pakistan, Ägypten, Frankreich, Syrien, Italien, Kanada, Spanien sowie die Türkei der Allianz an. Am 17. Januar 1991 begann „Operation Desert Storm“ unter dem Oberbefehl von General Norman Schwarzkopf. Mit präzisen Luftschlägen schalteten die Koalitionstruppen die irakische Flugabwehr aus. Die USA und ihre Verbündeten verfügten von Anfang an über eine deutliche Luftüberlegenheit. Zwischen dem 24. und 28. Februar befreiten die Koalitionstruppen Kuwait. Kurz darauf trat ein Waffenstillstand in Kraft. Kuwait erhielt seine Unabhängigkeit zurück. Deutschland beteiligte sich nicht am Golfkrieg. Dieser war in Teilen der deutschen Bevölkerung unpopulär. Allein in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn demonstrierten 200 000 Menschen gegen den Krieg. Und in den Karnevalshochburgen wurden die Umzüge abgesagt.

Zu den Plänen der CTT gehörte auch ein Sporthotel. Überhaupt ging es im Januar 1991 im Landkreis Merzig-Wadern sportlich zu. So war Anja Fröhlich laut der Überschrift des Artikels „Seit 1987 auf Rang 1 abonniert“. Das 15 Jahre alte „Leichtathletik-Talent aus Menningen“ (O-Ton SZ) war im Jahr 1987 vom LV Merzig zum LC Rehlingen gewechselt und hatte seitdem glänzende Leistungen gezeigt: „So belegte sie seit 1987 jeweils den ersten Platz in ihrer Altersklasse über die 800-m-Distanz (Bestzeit 2:27 Min.) und ist auch über 2000 m alljährlich in der Spitzengruppe vertreten.“ Auch bei überregionalen Wettkämpfen machte sie mit vorderen Platzierungen auf sich aufmerksam: „Bei den süddeutschen Meisterschaften erreichte sie zweimal in Folge mit der 3 x 800-m-Staffel des LC Rehlingen den sechsten Rang.“ Zudem gewann Fröhlich mit der Schulmannschaft des Peter-Wust-Gymnasiums Merzig beim Bundesfinale 1988 in Berlin die Silbermedaille. Heute arbeitet sie als Redakteurin beim ZDF.

Derweil gab es „Spiele am laufenden Band in der Deutschherrenhalle“ in Beckingen – so lautete zumindest der Titel des Turnierberichtes. Mannschaften aus verschiedenen Altersklassen kämpften um die Qualifikation zum Hallenmasters des Saarländischen Fußballverbandes. Insbesondere die F-Jugend des FC Beckingen zeigte sich äußerst torhungrig. Sie dominierte das Turnier und erzielte 25 Tore. Gastgeber SF Saarfels musste sich in dieser Altersklasse hingegen mit dem achten Platz begnügen. Wesentlich besser lief es für Saarfels bei den B-Mädchen, wo sich der Ausrichter in Gruppe I vor Altforweiler und Britten durchsetzte. Auch bei den A-Mädchen zeigten die SF Saarfels eine überzeugende Leistung und befanden sich in Schlagdistanz zum Turniersieger SSV Pachten.

Die Kegler aus Perl überraschten indes mit einem deutlichen Sieg über den Tabellenführer KSC Haustadt I. Laut dem Artikel „Führung behauptet“ siegte der KSC Perl I mit 3708:3559 Leistungspunkten. Fast alle Einzelwertungen gingen an Perl, lediglich Leo Schäfer konnte einen knappen Einzelsieg für Haustadt einfahren. An der Tabellenkonstellation in der Kegel-Bezirksliga Nord-West änderte sich jedoch nur wenig: „Trotzdem konnte der KSC Haustadt seine Tabellenführung behaupten, hat aber nur noch vier Punkte Vorsprung vor Verfolger KF Oppen I.“ Der größte Titelrivale hatte nämlich auch gepatzt: „Der Kampf um die Meisterschaft bleibt spannend, denn der Tabellenzweite KF Oppen verlor zwar das Spiel in Nunkirchen knapp mit sechs Holz, erkämpfte sich aber den Zusatzpunkt.“ Heinz Thiel war bei den KF Oppen mit 670 Leistungspunkten am treffsichersten.

Umweltschutz ist ein Dauerbrenner und war natürlich auch im Jahr 1991 ein Bestandteil des öffentlichen Diskurses. So berichtete die „Rundschau für Merzig-Wadern“ über den „Startschuß zur Aktion Müllfreie Schule“. Unter diesem Titel informierte die SZ-Lokalausgabe über ein gemeinsames Projekt der Kreis- und Ortsgruppen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Merzig und Losheim. Bei der Aktion „Müllfreie Schule“ wollte der BUND herausfinden, wie Aspekte des Umweltschutzes in den Schulen des Grünen Kreises vermittelt wurden: „Es wird danach gefragt, wie das Thema Rohstoffe, Abfall, Recycling in den einzelnen Fächern, aber auch fächerübergreifend – etwa in Projekten – behandelt wird.“ So stellte der BUND zum Beispiel die Einführung von Umwelt-AGs in den Raum.