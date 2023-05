Serie: Als das Geld fast nichts mehr wert war – Teil 14 Zwischen Wertverfall und Hamstereinkäufen

Während also einerseits die Lothringer das Währungsgefälle zwischen Frankreich und dem Saargebiet ausnutzten, bemühten sich andererseits viele saarländische Frankenbezieher von dem für sie günstigen Wechselverhältnis gegenüber dem Reichsgebiet zu profitieren. So versuchten viele Saargebietsbewohner immer wieder, ihren Bedarf im nahen Restkreis Wadern oder dem übrigen an das Saargebiet angrenzenden Reichsgebiet zu decken. Allerdings blieb es bei den Einkaufsfahrten keineswegs bei den im Rahmen des Kleinen Grenzverkehrs erlaubten Mengen. Dazu kam, dass auch viele Bewohner des Saargebietes, die bereits außerhalb der 15-km-Zone wohnten und für die der „Kleine Grenzverkehr“ daher nicht mehr galt, häufig zu Einkaufsfahrten in die Grenzorte des Reichsgebietes aufbrachen. An der Reichsgrenze herrschte daher ebenfalls reger Schmuggel. Die zuständigen Behörden bemühten sich, auch an dieser Stelle dem Schmuggelunwesen zu Leibe zu rücken.