Serie: Als das Geld fast nichts mehr wert war – Teil 13 Zwischen Ausweispflicht und illegalem Handel

Der Anstieg der Teuerungsrate hielt im Verlauf des Jahres 1922 im Saargebiet stetig an. „Wo soll das hinaus?“ lautete die Überschrift eines Artikels in der Merziger Zeitung vom 1. April 1922, in dem weiter ausgeführt wurde: „Zum Schrecken des verbrauchenden Publikums haben die Preise für Lebensmittel und notwendige Gebrauchsgegenstände einen Stand erreicht, dass jedem Verbraucher die Haare zu Berge steigen müssen. Dabei ist noch kein Ende der Aufwärtsbewegung abzusehen, im Gegenteil ziehen die Preise täglich weiter an. Man denke nur an Kartoffeln, Butter und Eier, die um das 70- bis 100-fache gestiegen sind. Die Reichsindexziffer, die am 20. Februar die 25-fache Steigerung aller Preise für Lebensmittel festgestellt hatte, beträgt heute mindestens schon die 33-fache Steigerung gegenüber dem letzten Friedensmonat 1914. Nur ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung hat jedoch das 33-fache Einkommen gegenüber der Friedenszeit. Der weitaus größte Teil des Volkes, der sich schon wahrlich genügend Entbehrungen hat auferlegen müssen, gerät in der Not immer tiefer. Wo soll das noch hinführen?“