Serie: Als das Geld fast nichts mehr wert war – Teil 12 Die Auswirkungen des Währungsdualismus

Die Stimmen, die ein Ende des an der Saar bestehenden Währungsdualismus zwi­schen Mark und Franc forderten, wurden immer lauter. „Die markverdienenden Bewohner des Saargebietes befinden sich gegenwärtig in einer Lage“, schrieb die Merziger Volkszeitung am 26. November 1921, „die über kurz oder lang zu einer Katastrophe führen muss, wenn nicht bald Abhilfe in Gestalt einer Einheitswährung geschaffen wird. Die überwiegende Hälfte der Bevölkerung bezieht bereits Francs als Lohn oder Gehalt und verdient bei dem heutigen Kursstand fünf bis zehn Mal so viel wie die in Mark Entlohnten. Die Folge davon: Der Markverdiener, dessen Arbeitskraft ebenso hoch einzuschätzen ist wie die des Francsverdieners, muss darben und zusehen, wie sein Nachbar sich alle möglichen Vergünstigungen verschaffen kann.“