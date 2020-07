„Geschichte der Seuchen in der Region“ - Teil 2 : Der „Schwarze Tod“ suchte Europa heim

Giovanni Battista Tiepolos Gemälde „Fürbitte der Heiligen Thekla vor der Pest“ entstand 1758. Foto: picture-alliance / akg-images //dpa Picture-Alliance / Cameraphoto

Das Coronavirus hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Doch Seuchen gehören schon seit grauer Vorzeit zur Geschichte der Menschen. In unserer neuen Serie werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Seuchen, speziell in unserer Region.

Von Volkmar Schommer

Das auf den Körpersäften basierende Gedankengebäude der Antike, die Humoralpathologie, beherrschte bis weit in die Neuzeit die Medizin. Es fand seine Ergänzung in der Miasma-Theorie mit ihrer Vorstellung, dass verunreinigte Luft Krankheiten auslöse. Über die Ursprünge und die Zusammensetzung der Ausdünstungen oder Miasmen stritten die Mediziner teilweise vehement. Gewarnt wurde allgemein vor feucht-schwülem Klima und Südwinden sowie vor schlechter Luft über stehenden Gewässern oder Mooren. Durchaus auf Erfahrungswerten beruhte der Hinweis auf den Atem Erkrankter und deren Körperausdünstungen als Gefahrenquelle.

Im Hinblick auf das vorstehend aufgezeigte Gedankengebäude der antiken Medizin ist es angesichts der Erkenntnisse der modernen, wissenschaftsbasierten Medizin nicht weiter verwunderlich, dass Infektionskrankheiten und Seuchen jahrtausendelang als Geißeln der Menschheit galten. In unregelmäßigen Abständen hatten sie bereits die Kulturvölker der Antike heimgesucht. Der Durchschnittsmensch fühlte sich ohnmächtig gegenüber Epidemien und Krankheiten, die nicht erst in der christlichen Tradition als Strafe Gottes empfunden wurden.

Möchte man die Geschichte der Infektionskrankheiten in Europa und nicht zuletzt in unserer Region nachzeichnen, stößt man auf das Problem, dass man früher jede Krankheit Pest nannte, die in Epidemien auftrat und viele Todesopfer forderte.

Dennoch erscheint es eher belanglos, ob es sich bei den in der antiken Literatur geschilderten Seuchen tatsächlich um die Pest im naturwissenschaftlichen Sinn handelte. Die Seuche, die Gott den Ägyptern als Plage schickte, scheint nach der alttestamentarischen Darstellung ebenso wenig mit dem „Schwarzen Tod“ des Mittelalters vergleichbar zu sein wie jene, welche das Heer der Philister dezimierte, nachdem diese die Bundeslade geraubt hatten. Zwar spricht der biblische Autor tatsächlich von Beulen als Krankheitssymptomen und auch von einer charakteristischen Mäuseplage, doch bleibt sein Bericht zu allgemein, um auf eine echte Pest schließen zu lassen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden im Altertum Pocken, Typhus, Dengue-Fieber und andere ansteckende Seuchen als Pest (lateinisch pestis) bezeichnet. Dies ist ohne weiteres verständlich, da sich die finalen Krankheitsbilder – gekennzeichnet durch Gewichtsreduktion, Benommenheit, Flüssigkeitsverluste, Bluthusten, Durchfälle, Geschwüre, Augenentzündungen und Lymphknotenschwellungen (Bubonen) – bei allgemeiner Therapieresistenz weitgehend entsprechen und der Zusammenbruch des Abwehrsystems eine einheitliche klinische Symptomatik hervorrufen kann, die rasch zum Tode führt.

Solche Pestseuchen im weitesten Sinn stellten für Europa, Asien und Nordafrika eine kontinuierliche Bedrohung dar und bestimmten den Alltag Ägyptens, Mesopotamiens, Israels, Griechenlands und Roms ebenso wie Hungersnot oder Kriege. Die Berichte zeitgenössischer Chronisten lassen menschliche Verhaltensmuster erkennen, wie wir sie letztlich zur Zeit des „Schwarzen Todes“ im Mittelalter, ja bis in unsere Tage bei Epidemien wiederfinden.

Die erste Pandemie, die sich anhand von schriftlichen Zeugnissen bis hier in unsere Region nachweisen lässt, erreichte Europa im sechsten Jahrhundert nach Christus. Nachdem sich 536/37 über Monate hinweg die Sonne verfinstert hatte, folgten noch einmal einige Jahre mit extrem strengen Wintern und kalten Sommern. Mittlerweile hat ein internationales Team von Solar-, Weltraum-, Klima- und Geowissenschaftlern nachgewiesen, dass Anfang des Jahres 536 in den nördlichen Breiten – auf Island oder in Nordamerika – ein schwerer Vulkanausbruch große Mengen Schwefelpartikel in die obere Atmosphäre geschleudert haben muss, die die Sonneneinstrahlung dramatisch verringerten. Vier Jahre später brach in den Tropen ein weiterer Vulkan aus, der einen regelrechten Temperaturschock bewirkte. Ernteausfälle und Hungersnöte bereiteten schließlich auch noch der Pest den Weg.

Man spricht in diesem Zusammenhang von der „Justinianischen Pest“, die vor allem das Oströmische Reich unter Kaiser Justinian in seinen Grundfesten erschütterte, gleichzeitig aber auch den gesamten Mittelmeerraum sowie Teile Europas erfasste. Die klimatische Kaltzeit ab 536/540 hatte dem östlichen Zentralasien mehr Niederschläge beschert, die die Vermehrung von Nagetieren, Flöhen und Bakterien begünstigten, was wiederum das Risiko für ein Überspringen auf den Menschen erhöhte. Von Zentralasien aus hatte sich die Krankheit Richtung Indien verbreitet. Von Indien wiederum importierte das römische Ägypten seinerzeit exotische Gewürze wie Pfeffer und Halbedelsteine wie Granat – und offenbar auch die Pest.

Als Augenzeuge beschreibt der Historiker Prokop den Ausbruch dieser Pandemie im Jahr 542 in Konstantinopel, wie folgt: „Während dieser Zeit gab es eine Seuche, durch die die ganze Menschheit beinahe vernichtet wurde. (…) Es ist unmöglich, eine Erklärung in Worten auszudrücken, außer es auf Gott zu beziehen. Denn sie kam nicht nur in einem Teil der Welt auf, noch über bestimmte Menschen, noch beschränkte sie sich auf irgendeine Jahreszeit (…). Sie umfasste die gesamte Welt und vernichtete das Leben aller Menschen, obwohl sie sich voneinander unterschieden, und berücksichtigte weder Geschlecht noch Alter.“

Nach den Angaben Prokops fiel die Hälfte der wohl 500 000 Einwohner der oströmischen Hauptstadt der Pandemie zum Opfer. Sogar der damalige Kaiser Justinian I., nach dem die Forschung die Seuche benannt hat, erkrankte, erholte sich aber wieder. Eingeschleppt wurde die Krankheit am Bosporus, das weiß man heute, über die aus Ägypten eintreffende Getreideflotte. Auf den Handelsrouten zu Wasser und zu Lande verbreitete sie sich dann vom Mittelmeerraum bis hin nach Irland. Bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts kehrte sie in Wellen wieder und wieder und tötete unzählige Erkrankte.

Im Gegensatz zur Spätantike beziehungsweise dem frühen Mittelalter weiß man heute, dass es vier Hauptausprägungsformen der Pest gibt, die alle auf denselben Erreger zurückgehen: die Bubonische Pest, auch Beulenpest genannt, die Pestsepsis, die Lungenpest und die Abortive Pest. Bei einer Pest-Epidemie können die verschiedenen Ausprägungen parallel vorkommen oder sich als Stadien nacheinander entwickeln. Beispielsweise kann sich aus einer Beulenpest eine Lungenpest entwickeln.

Bei der Pandemie zur Zeit des Kaisers Justinian handelte es sich um die Beulenpest, wie sie die Zeitgenossen im Grunde genommen auch detailliert beschrieben haben. Der Erreger vom Stamm des Bakteriums Yersinia pestis war auch für die großen Pandemien des Spätmittelalters in Europa, den sogenannten „Schwarzen Tod“, verantwortlich. Unbehandelt betrug die Sterblichkeit bei erkrankten Personen 50 bis 60 Prozent. Der Pesterreger, das Bakterium Yersinia pestis, wurde erst 1894 von dem Schweizer Arzt Alexandre Yersin entdeckt.

Heute weiß man, dass die Krankheit zoonotischen Charakter besitzt, das heißt die Übertragung findet von Tieren auf den Menschen statt. Sie erfolgt durch den Stich infizierter Flöhe oder durch Kontakt von Menschen mit von Flöhen befallenen Tieren, wie beispielsweise Ratten als Zwischenwirten.

Die den Flohstichstellen am nächsten gelegenen Lymphknoten schwellen dabei als Immunreaktion beulenartig, meist eiterig und sehr schmerzhaft an. Man spricht dann von sogenannten Pestbubonen und daher auch von der Bubonischen Pest oder der Beulenpest. Die Erkrankten sind selbst nicht ansteckend, es sei denn die eitrigen mit Pestbakterien durchsetzten Bubonen platzen nach außen auf, wobei die dort austretende Flüssigkeit hochinfektiös ist.

Die Bubonen treten in der Regel bereits am ersten oder zweiten Tag nach dem Ausbruch der Krankheit auf, und ihre Größe ist variabel, das heißt, sie sind sehr gering und erreichen nur Haselnussgröße, bis deutlich sichtbar; dann werden sie faustgroß. Wird die Abwehr der Lymphknotenschranke durchbrochen, gelangen die Pestbakterien auch in den Blutkreislauf. Man spricht dann von einer Pestsepsis, also von einer systemischen Entzündungsreaktion, die mit einer Blutvergiftung einhergeht. Die Symptomatik ähnelt, bis auf die Bubonen, stark einer verschärfen Variante der Beulenpest. Gelangen die Bakterien in die Hautschichten, stirbt das betroffene Gewebe ab. Zur Pestsepsis kann es auch ohne vorangegangene Beulenpest kommen, wenn die Bakterien über offene Hautstellen direkt in die Blutbahn gelangen.