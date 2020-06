Kostenpflichtiger Inhalt: „Geschichte der Seuchen in der Region“ - Teil 1 : Seuchen begleiten Menschen schon lange

Das Coronavirus hat in den vergangenen Monaten das Leben vieler Menschen verändert. Foto: dpa/Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa

Das Coronavirus hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Doch Epidemien gehören schon seit grauer Vorzeit zur Geschichte der Menschen. In unserer neuen Serie werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Seuchen, speziell in unserer Region.

Weiterleiten Drucken Von Volkmar Schommer

Das Coronavirus und die Krankheit Covid-19 haben die Welt fest im Griff und das Privat- und Arbeitsleben vieler Milliarden Menschen auf den Kopf stellt. Die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen werden erheblich sein und uns mit Sicherheit noch lange beschäftigen. Es handelt sich dabei um eine Entwicklung, die zumindest in der jüngeren Vergangenheit ihresgleichen sucht. Doch wurde die Menschheit in ihrer Gesamtheit, ebenso wie die hier in unserer Region Lebenden, auch schon in früheren Zeiten von Epidemien und sogar Pandemien heimgesucht, die sie vor große Herausforderungen gestellt und immer wieder in ihrer Existenz bedroht haben.

Schon in grauer Vorzeit, genauer gesagt am Wechsel von der Mittel- zur Jungsteinzeit, als der Mensch vom Jäger und Sammler zum Bauern und sesshaft wurde, hatte diese Umstellung, die als „Neolithische Revolution“ bezeichnet wird, nicht nur positive Folgen für die Menschen. Die ersten Ackerbauern, das stellen Forscher immer wieder fest, waren häufig nämlich bei schlechterer Gesundheit als ihre Vorfahren, die ihr Dasein noch als Wildbeuter gefristet hatten. Das scheint geradezu paradox für eine Zeit, in der diese „Jungsteinzeitliche Revolution“ das Fundament für die wohl größte Erfolgsgeschichte in der Historie der Menschheit legte und die entscheidende Wende auf dem Weg zur heutigen Zivilisation markierte.

Die steinzeitlichen Wildbeuter hatten zuvor auch schon weniger unter Infektionskrankheiten gelitten, als dies später unter den bäuerlichen Gesellschaften der Fall war. Denn die meisten ansteckenden Krankheiten, wie zum Beispiel Cholera, Pocken, Masern oder Tuberkulose, mit denen sich landwirtschaftliche und später industrialisierte Gesellschaften herumschlagen mussten und immer noch müssen, wie man ja gerade aktuell sehen kann, stammen ursprünglich von Haustieren und wurden erst nach der landwirtschaftlichen Revolution auf den Menschen übertragen. Die Jäger und Sammler, die sich höchstens ein paar Hunde hielten, waren dagegen von diesen Geißeln verschont geblieben. Dazu kam, dass die Menschen in Agrar- und Industriegesellschaften in beengten und schmutzigen Verhältnissen lebten, was eine ideale Brutstätte für Krankheiten darstellte. Wildbeuter streiften dagegen in kleinen Gruppen umher, in denen sich Seuchen nicht lange halten konnten.

Hippokrates, hier auf einem Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert, gilt als Begründer der wissenschaftlichen Heilkunde. Foto: picture-alliance / akg-images/dpa Picture-Alliance / akg-images

Frühe Siedlungen offenbaren demnach nicht nur einen Wandel in der Art und Weise, wie unsere Vorfahren lebten, sondern auch, wie sie starben. Gerade in den Geburtsstätten der Zivilisation, den frühen Niederlassungen und Dörfern, wurden nicht selten viele, möglicherweise sogar alle Menschen von den ersten Seuchen der Geschichte dahingerafft.

Die Suche nach dem Ursprung der Epidemien stellt eine mühselige Detektivarbeit dar. Nur wenige Infektionen, darunter Tuberkulose und Lepra, hinterlassen eindeutige Spuren an den Skeletten der Erkrankten. Zudem sind nicht alle Erreger derart widerstandsfähig, dass sich ihr Erbmaterial heute noch aus jahrtausendealten Knochen extrahieren lässt. Doch Mikrobiologen und Historiker sind sich darin einig, dass insbesondere die Schwindsucht, wie man die Tuberkulose früher landläufig bezeichnet hat, bereits in den Siedlungen der Jungsteinzeit weit verbreitet gewesen sein muss. Immer wieder stießen und stoßen sie bei Grabungen auf Skelette mit völlig zerstörten Wirbeln und einem Spitzbuckel, den typischen Symptomen der Knochentuberkulose.

Die Pocken, auch Blattern genannt, sind seit über 3000 Jahren bekannt und entstanden vermutlich in Ägypten oder in Indien. Zu manchen Zeiten war das Pocken-Virus für mehr als zehn Prozent aller Todesfälle verantwortlich. Im 17. Jahrhundert erkrankten mehr Menschen an Pocken als an Pest, Syphilis oder Lepra. Die Krankheit hinterlässt bei 65 bis 80 Prozent der Erkrankten hässliche Narben auf dem ganzen Körper, in manchen Fällen führt die Krankheit auch zum Erblinden. Die Mumie des ägyptischen Königs Ramses V., der im 12. Jahrhundert vor Christus lebte, hat etliche Narben, die denen ähneln, die auch durch Pocken verursacht werden. Daher glauben manche Forscher, Ramses sei an Pocken gestorben. Schriftliche Zeugnisse von einer Krankheit, bei der es sich vermutlich ebenfalls um die Pocken handelte, gibt es seit etwa 900 nach Christus Der Name dieser Krankheit kommt vom germanischen Wort für „Beutel, Tasche“ – ähnlich dem französischen „poche“, was ebenfalls Tasche heißt. „Variola“, der lateinische Name für Pocken, bedeutet „fleckig“.

In der Medizin unterscheidet man Infektionen als übertragbare Krankheiten von den nichtübertragbaren Erkrankungen, wie sie beispielsweise degenerative, erblich bedingte oder psychische Störungen der normalen physischen oder psychischen Funktionen des Körpers sowie Tumore oder Diabetes darstellen. Infektionskrankheiten sind dabei solche, die durch Erreger, wobei dies in der Regel Bakterien, Viren oder Parasiten oder deren toxische Produkte sind, ausgelöst werden. Infektionen gehen aber nicht zwangsläufig mit einer Erkrankung einher, sodass sie oft nicht sofort zu erkennen sind. Hoch ansteckende Infektionskrankheiten werden auch als „Seuchen“ bezeichnet.

Infektionskrankheiten können endemisch, epidemisch und pandemisch auftreten. Eine Endemie bezeichnet das konstante Zirkulieren einer Infektion oder Infektionskrankheit in der Bevölkerung, wobei diese Krankheiten dann zwar dauerhaft, jedoch nicht gehäuft oder lediglich in einer begrenzten Region oder Population vorkommen. So ist zum Beispiel Malaria in vielen Ländern Afrikas endemisch. Eine zeitlich und räumlich auftretende Häufung von Krankheitsfällen wird demgegenüber als Epidemie bezeichnet. Dies schließt auch Ausbrüche von Krankheiten mit ein, die normalerweise endemisch in der Bevölkerung zirkulieren. In diese Kategorie fallen unter anderem die immer wiederkehrenden Masernausbrüche in Deutschland. Überschreitet ein solcher Ausbruch Ländergrenzen und breitet sich unbegrenzt aus, spricht man von einer Pandemie.

Dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen der äußeren Umwelt und dem Auftreten von Krankheiten gibt, hatte schon Hippokrates, der als der berühmteste Arzt des Altertums und „Vater der Heilkunde“ gilt, im fünften Jahrhundert vor Christus erkannt. In seinem Werk „Über Lüfte, Gewässer, Orte“ beschrieb er dabei unter anderem den Einfluss des Wetters, der Wasserqualität und der Wohnsituation auf die physische und psychische Gesundheit. Die Grundidee der Epidemiologie ist somit so alt wie die Medizin selbst. Allerdings vermutete Hippokrates damals Miasmen, worunter er giftige Ausdünstungen des Bodens verstand, als Auslöser von Infektionskrankheiten.

Hippokrates beschrieb im Jahr 412 vor Christus eine Krankheit, die manche Medizinhistoriker als Grippe deuten. Dabei ist aber eine Abgrenzung zu anderen Krankheiten mit ähnlichen Symptomen nicht möglich. Oft unterschied man noch nicht klar zwischen Krankheit und Symptom. Husten war also die Krankheit, nicht ein Symptom, das verschiedene Krankheiten als Ursache haben kann. Hippokrates ging davon aus, dass vor allem der Wind und das Wetter Krankheiten auslösen können.

Aber auch dem Lauf der Gestirne schrieb er einen wesentlichen Einfluss zu, woher auch der Name „Influenza“ rührt. „Coeli influencia“ bedeutet nämlich „Einfluss des Himmels“. Frühestens seit dem 15. Jahrhundert unterschied man zwischen gewöhnlichen Erkältungskrankheiten und der echten Influenza. Die erste dokumentierte Grippe-Pandemie trat 1580 auf. In den Jahrhunderten davor gab es bereits mehrfach Epidemien des damals so bezeichneten „Englischen Schweißes“, der möglicherweise auch durch Influenza-Viren verursacht wurde. Doch was es genau mit dieser Krankheit auf sich hatte, bleibt wohl für immer im Dunkel der Geschichte, denn sie scheint heute verschwunden zu sein, während sie in früheren Zeiten vor allem in England immer wieder wütete.

Eine weitere in der Antike ausgebildete und auf Hippokrates zurückgehende Krankheitslehre ist die sogenannte Humoralpathologie. Diese handelt von den Körpersäften, deren richtige Mischung beziehungsweise Zusammensetzung Voraussetzung für Gesundheit ist, während deren Ungleichgewicht beziehungsweise fehlerhafte Zusammensetzung oder Schädigung hingegen Krankheiten verursachen kann. Diese sah man danach als Fehlmischungen der vier Körperflüssigkeiten Blut, gelbe Galle, schwarze Galle sowie Schleim an. Die antiken medizinischen Autoritäten schätzten Blut als heiß und feucht, schwarze Galle hingegen als kalt und trocken, gelbe Galle wiederum als heiß und trocken sowie schließlich Schleim als kalt und feucht ein.

Innerhalb dieser groben Aufteilung nahmen die Gelehrten weitere Abstufungen vor, doch kann dies hier nur in vereinfachter Form präsentiert werden. In ihrem Vorstellungssystem bedeutete beispielsweise ein Überschuss des feucht-warmen Blutes die Gefahr einer Fäulnis der inneren Organe, die nach der Überzeugung der damaligen Mediziner den eigentlichen Pestvorgang ausmachte. Der Beseitigung dieser krank machenden Ungleichgewichte der Körpersäfte dienten die verbreiteten Aderlässe. Weiterhin sollten Abführ- oder Brechmittel sowie Einläufe faulige Speisen und Fäulnisgase im Körper eliminieren.