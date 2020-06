Die SZ am 2. Juni 1953 : Frostschäden und ein neuer Sportplatz

Info

König Georg VI. (1936 – 1952) hatte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg geführt und war auch während der deutschen Luftangriffe mit seiner Familie in London geblieben. Nach dem kräftezehrenden Krieg verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des Königs stetig. Georg VI. litt an Lungenkrebs sowie an Arteriosklerose. Am 6. Februar 1952 starb er in Sandringham House im Alter von nur 56 Jahren. Seine Tochter und Nachfolgerin Elisabeth II. befand sich zu diesem Zeitpunkt in der britischen Kolonie Kenia, wo sie einen Zwischenhalt auf einer Auslandsreise hinlegte. Sie kehrte noch am selben Tag nach Großbritannien zurück. Als Krönungsdatum wurde der 2. Juni 1953 festgelegt.

Die Krönung von Elisabeth II. in Westminster Abbey war das erste globale Medienereignis. 2000 Journalisten berichteten aus London. Über Radio und Fernsehen konnten Menschen auf der ganzen Welt am 2. Juni 1953 die Ereignisse mitverfolgen – damals keine Selbstverständlichkeit. 277 Millionen Zuschauer sahen die Krönung im Fernsehen, davon allein 27 Millionen in Großbritannien. Nicht wenige Menschen kauften sich zum ersten Mal in ihrem Leben einen Fernsehapparat, um dabei sein zu können. Die Krönung bedeutete für das Fernsehen als Medium den Durchbruch – ähnlich wie das „Wunder von Bern“ ein Jahr später in Deutschland.